Активисты призывают Президента, МВД и Генпрокуратуру разобраться с деятельностью ГАИ во Львове

Киев. 24 октября, УНИАН. Правозащитник, доктор философии права Наталия Розинская призывает Президента Украины Виктора Януковича и руководство правоохранительных органов разобраться с деятельностью ГАИ во Львове.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, только за три последних месяца активисты общественной организации “Дорожный контроль” направили более 200 жалоб на деятельность ГАИ во Львове. Она отметила, что, в частности, есть много случаев, когда ГАИшники “фальсифицируют документы” на водителей, которые якобы находились в алкогольном или наркотическом опьянении во время управления транспортным средством с тем, чтобы они “платили деньги в качестве взятки”.

Н.Розинская отметила, что такая ситуация была с активистом “Дорожного контроля” Ярославом Порадой. Она отметила, что ему пришлось через суд отменять обвинение по поводу того, что он якобы управлял в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем, по ее словам, когда Я.Порада с другими общественными активистами пытался через суд наказать тех, кто сфальсифицировал против него обвинение, его автомобиль был облит серной кислотой.

“Я призываю министра внутренних дел, генерального прокурора и Президента Украины и всех высокопоставленных чиновников защитить этих граждан, не дать подавить гражданское общество, без которого не будет никакой демократической страны”, - подчеркнула. Н.Розинская.

В свою очередь Я.Порада на пресс-конференции сообщил, что вместе с активистами “Дорожного контроля” проводил частное расследование, во время какого «засняли на наши видеокамеры множество фактов нарушения процедуры, нарушения задержания и фактов фальсификации в самом наркодиспансере, куда не допускают никого”.

По его словам, активисты с собранным материалом “обратились к начальнику Львовского ГАИ Богдану Мицаку, но после этого нас начали преследовать”. “Мой автомобиль через несколько дней обливают кислотой”, - сказал он.

Я.Порада также продемонстрировал видео, на котором, как он утверждает, работники управления внутренней безопасности УМВД во Львовской области во время проверки заявления в милицию о повреждении имущества, возможно, со стороны сотрудников ГАИ, не разрешили остаться в кабинете другому активисту, а также пытались силой отобрать технику, которая фиксировала встречу.

Я.Порада отметил, что он волнуется за жизнь и здоровье своей семьи и близких людей, коллег, потому что на них “оказывается давление”, в частности, через работодателей. Он сообщил, что обратится сегодня в Генпрокуратуру Украины с письменным заявлением, в котором “зафиксированы все факты фальсификаций документов по Львову”.

“Чем Львов отличается от Киева? Во Львове один единственный наркодиспансер, где проводится экспертиза”, - отметил он. По его словам, если водитель не соглашается с заключением экспертизы, то ему просто негде больше пройти еще одну экспертизу.

Руководитель общественной организации “Дорожный контроль” Ростислав Шапошников отметил, что ситуация с Я.Порадой во Львове “это яркий пример, но таких примеров по стране очень много, и почти в каждом регионе есть люди, есть активисты, которых избивали, запугивали, обливали машины кислотой, бросали камни”.

Он отметил, что организация постоянно обращается к генеральному прокурору, министру внутренних дел относительно защиты в подобных ситуациях, но действенная помощь не оказывается.

Активист “Дорожного контроля” Александр Шаркевич также отметил, что на неоднократные обращения по поводу нарушений работниками ГАИ от львовского руководства этой структуры нет никаких конкретных ответов. По его словам, приходят “лишь обычные отписки - ваша жалоба рассматривается, ждите ответа”. “Рука руку моет и больше ничего”, - добавил он.