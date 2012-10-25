Директор музея «Киевская крепость» Кулинич после более чем 3-месячного перерыва намерен завтра выйти на работу

Киев. 24 октября. УНИАН. Директор Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость» Вячеслав Кулинич после более чем 3-месячного перерыва намерен в четверг, 25 октября, выйти на работу.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, информируя о ситуации с рассмотрением в суде его иска к Главному управлению культуры КГГА относительно отмены приказа о его увольнении и восстановлении в должности.

В.Кулинич объяснил, что получил сообщение о том, что рассмотрение его дела в Днепровском районном суде Киева отложено на месяц – до 19 ноября - в связи с поступлением соответствующего ходатайства от столичного управления культуры, в котором говорится, что между этим подразделением КГГА и директором «Киевской крепости» В.Кулиничем ведутся переговоры относительно заключения мирового соглашения.

«Юридически я - директор музея. Управление изменило приказ о моем увольнении и написало: уволить Кулинича тогда, когда он выйдет на работу…», - отметил В.Кулинич.

По его словам, на основании изложенного он завтра, после длительного пребывания на больничном, планирует выйти на работу и попасть в свой кабинет, который на протяжении конфликта опечатан представителями ГУ культуры.

«Прошло уже несколько дней после заседания суда. Со мной никто ни о чем не говорит. Это просто банальное затягивание дела», - заявил В.Кулинич.

«Я разговаривал с (председателем КГГА Александром) Поповым, был у него. Он сказал, что не давал согласия на мое увольнение. Он сказал, что «это конфликт у Вас с Зориной». Но пообещал разобраться», - сообщил директор музея.

«Это их ходатайство вселяет в меня надежду на то, что все же здравый смысл победил и мне теперь можно приступить к исполнению моих обязанностей. А может, это снова предвыборные шатания. Завтра я буду на работе, и мы увидим, есть ли действительно добрые намерения в ГУ культуры относительно подписания мирового соглашения», - сказал В.Кулинич.

Он объяснил, что именно сегодня провел эту пресс-конференцию, чтобы публично заявить, что будет находиться на работе 25 октября и готов к переговорам и подписанию «мировой».

Директор «Киевской крепости» заявляет, что причина увольнения связана с решением Киевсовета о передаче 4-й башни «Киевской крепости» музею «Платар».

По решению, башня передается в аренду Управлением по делам собственности КГГА.

Как сказал В.Кулинич, чтобы «Крепость» не потеряла эту башню и в ней открылась именно музейная экспозиция, а не что-то другое, в решении нужно было прописать, что это передача в аренду от музея «Киевская крепость».

«Это решение Киевсовета фактически и де-юре означает, что из целостного имущественного комплекса музея изымают огромное сооружение. Это во-первых. А во-вторых, что мы не будем никоим образом влиять на то, будет ли там музей или будет что-то другое», - сообщил В.Кулинич и добавил, что озвучил это в свое время представителям городской власти.

«Когда ко мне не прислушались, я подал в суд об отмене этого решения или внесении в Киевсовете в него изменений, чтобы там было указано, чтобы арендодателем был музей. То тогда началась история с моим увольнением», - заявил В.Кулинич.

Он сказал, что считает ситуацию «исторически-ответственным делом» для дальнейшей судьбы музейного комплекса «Киевская крепость». По словам В.Кулинича, за период его отсутствия на работе был сокращен штат «Киевской крепости» на 8 единиц, началось невыполнение финансирования реставрации музея, и более того, оно было уменьшено в разы.

«Фортификационный комплекс нужно спасти. И я являюсь специалистом в этом деле. И я принципиальный защитник крепости. Это не мое богатство, а богатство всех наших детей и всей истории Киева. И именно сегодня такой практически момент, что могут эти памятники быть уничтожены и застроены», - сказал директор музея.

По его убеждению, он выиграет процесс в суде и работать начнет «если не завтра, то после решения суда». «Потому что никаких оснований юридических у них на мое увольнение не было», - заявил В.Кулинич.

Отвечая на вопрос журналистов, В.Кулинич сказал, что квартиру от города, которую ему обещали, так и не получил.

Как сообщал УНИАН, 17 июля начальник ГУ культуры КГГА Светлана Зорина издала приказ об освобождении от должности директора «Киевской крепости» В.Кулинича. Руководитель музея, который работал в «Крепости» около 17 лет и отстаивал ее территорию от застройщиков, заявил, что это увольнение является незаконным и обратился в суд. Он также заявил, что Управление культуры лишило его квартиры, которую выделил председатель КГГА А.Попов, учитывая его деятельность по защите памятников истории.

15 августа представители ГУ культуры КГГА открыли кабинет директора музея «Киевская крепость», провели там опись, после чего опечатали кабинет.