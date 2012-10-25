Органы самоорганизации населения Киева предлагают механизмы усиления своей роли в контроле за жилищно-коммунальными услугами

Киев. 25 октября. УНИАН. Органы самоорганизации населения (ОСН) предлагают властям Киева изменения в нормативные акты с целью усиления их роли в контроле за жилищно-коммунальными услугами.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители ОСН столицы, которые принимали участие в разработке нормативных изменений в рамках реализации регионального проекта «Жилищно-коммунальные услуги – под контроль общественности», осуществляемого при поддержке Фонда Восточная Европа. В частности, участие в пресс-конференции приняли: руководитель ОСН «Комитет микрорайона «Русановка» Андрей Нестерков, заместитель председателя этого ОСН Александр Чунаев, руководитель ОСН «Комитет микрорайона «Березняки – Тельбин» Валерий Гуманенко.

А.Нестерков отметил, что для проведения анализа механизмов привлечения органов самоорганизации населения и общественности к процессу обеспечения киевлян жилищно-коммунальными услугами был исследован 81 локальный нормативно-правовой акт, которые были приняты с марта 2002 г. по март 2012 г. Только в 18 актах были указаны механизмы привлечения общественности и органов самоорганизации населения столицы Украины к процессу обеспечения киевлян жилищно-коммунальными услугами, что составляет около 22% от их общего количества.

По его словам, такого количества нормативно-правовых актов недостаточно для обеспечения реализации в полной мере контрольных функций ОСН в сфере ЖКУ. Следствием такой ситуации стала невозможность осуществления ими этого контроля. Поэтому в рамках проекта уже сегодня подготовлены 4 соответствующих локальных нормативно-правовых акта.

Как сообщил А.Чунаев, предложенные в них изменения касаются значительного пласта внесения уточнений в существующие документы. Так, предлагается внесение двумя проектами решений Киевсовета 43 изменений в 10 документов, что усилит функции ОСН и предоставит больше полномочий общественным инспекторам в сфере ЖКУ. Кроме того, предложено принятие 2 отдельных актов, которые предусматривают создание общественного контроля за проведением ремонтных работ в «тепловой» сфере.

Как отметил В.Гуманенко, рабочая группа, которая работала над проектом в вопросе услуг, связанных с тепловой энергетикой, пришла к выводу, что ОСН должны требовать создания своих общественных советов при соответствующем главном управлении КГГА, которые бы могли инициировать совместно с этим управлением нормативно-правовые акты, которые будут защищать интересы жителей, например, в отношениях с такими монополистами услуг, как «Киевэнерго» и «Киевводоканал».

«В рамках проекта я курировал именно энергетику, разработку актов, которые касались энергетики. Я являюсь не только руководителем ОСН, но и ОСМД, поэтому все эти проблемы знаю, сталкиваюсь с ними ежедневно. Поэтому было довольно ясно, чего мы хотим достичь и что получить… Что касается, например Киевэнерго, то за последние 7-8 лет, которые я отслеживаю, не было такого, чтобы выдерживались утвержденные температурные графики», - подчеркнул В.Гуманенко.

На сегодняшний день проекты подготовленных нормативно-правовых актов готовятся для направления в Киевсовет и руководству КГГА. Однако предварительно эти документы были направлены в несколько управлений горгосадминистрации, на что уже есть определенная реакция чиновников. «Есть поддержка на всех уровнях в устной форме. Они поддерживают наше намерение, наше желание контролировать, они открыты для диалога, но когда обращаешься к ним в письменном виде, направляешь акты, то получаем ответы: из 6 обращений мы получили 3 письменных; 2 устных - которые в принципе нас устроили на данном этапе. И от ГУ энергетики мы не получили вообще никакого ответа», - сказал В.Гуманенко. В письменных ответах, по его словам, речь шла о том, что управления не заинтересовались полученными документами.

Участники пресс-конференции сказали, что они удивлены теми письменными ответами, которые получили, но надеются, что все же власть положительно отнесется к предложениям общины города.

Как сообщалось на пресс-конференции, ОСН «Комитет микрорайона «Русановка» входит в состав Коалиции организаций общественного общества, которая стала победителем конкурса проектов, который проводился в 2011-2012 гг. в рамках проекта «Объединяемся ради реформ!» (UNITER). Именно проект «Жилищно-коммунальные услуги – под контроль общественности» был признан лучшим. В состав Коалиции вошли также Благотворительный фонд «Единство за будущее» (г. Запорожье), Луганская областная ОО «Общественная инициатива Луганщина» (г. Луганск), «Информационно-правовой центр «Наше право» (г. Львов) и Николаевская городская общественная организация «Фонд развития города Николаева».