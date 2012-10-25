«Спільна справа» заявляет, что УИК 28 октября планируют нарушить порядок подсчета голосов и ограничить права наблюдателей

Киев. 25 октября. УНИАН. В Гражданское движение «Спільна справа» поступает информация о том, что 28 октября участковые избирательные комиссии планируют нарушить порядок подсчета голосов и фактически отстранить наблюдателей от наблюдения за выборами.

Об этом координатор движения «Спільна справа» Александр Данилюк заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он утверждает, что на сегодняшний день провластными силами планируются два системных нарушения избирательного законодательства в день голосования, которые поставят под сомнение возможность признания результатов парламентских выборов.

«Есть несколько сигналов, которые свидетельствуют о том, что 28 октября будет два типа системных нарушений, который позволяет говорить о выборах как таких, которые не состоялись: это, в первую очередь, препятствование деятельности официальных наблюдателей и нарушение порядка подсчета», - сказал А.Данилюк.

По его словам, по информации, поступающей со многих регионов Украины в движении «Спільна справа», УИК направили типовой проект постановления «Об организации работы официальных наблюдателей на участках», который они должны принять в субботу вечером, накануне дня выборов.

По словам А.Данилюка, этими постановлениями, вопреки требованиям закона о выборах, официальным наблюдателям в помещении участковой комиссии должен быть выделен отдельный уголок, в котором они должны находиться, не перемещаясь по помещению.

«Такие постановления являются неправомерными с правовой точки зрения и даже не нуждаются в обжаловании, поскольку права наблюдателей предусмотрены законом, и не могут быть сужены постановлением УИК», - отметил общественный деятель.

Он рекомендует наблюдателям в случае принятия УИК таких постановлений игнорировать их и обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о противоправных действиях в отношении их по статье 157 Уголовного кодекса Украины «Препятствование осуществлению избирательного права или права принимать участие в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя».

«Хочу подчеркнуть, что все лица, которые будут причастны к принятию такого постановления и его воплощению в жизнь, будут нести ответственность», - отметил А.Данилюк, напомнив, что для членов комиссий за нарушение вышеупомянутой статьи Уголовного кодекса предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

А.Данилюк подчеркнул, что «Спільна справа» также получает информацию о планах многих УИК нарушить порядок подсчета голосов. В частности, по его словам, планируется разделить членов комиссий на группы, которые будут подсчитывать голоса, – что прямо запрещено избирательным законодательством.

В свою очередь, эксперт по конституционному праву, адвокат Назар Первак отметил, что УИК сформированы по большей части из малоизвестных партий, и, по существу, являются представителями провластных партий. Поэтому он не исключил, что разделение членов УИК на группы направлено на то, чтобы сделать невозможным контроль над подсчетом со стороны представителей оппозиции.

Кроме того, по мнению адвоката, если членам УИК не удастся сфальсифицировать результаты подсчета голосов, в том числе путем повреждения бюллетеней, зачисления голосов за других кандидатов на самих УИК, то фальсификация может состояться путем уточнения протоколов. Так, провластные представители комиссий могут подписать пустые бланки уточненных протоколов или собраться на заседание, «забыв» предупредить о нем представителей оппозиции, с тем, чтобы внести уточнение в интересах того или иного кандидата. В гражданском движении считают, что это может стать основанием для признания протокола недействительным и признания недействительными выборов на таком участке.

«Следовательно, если количество таких нарушений будет системным, в чем мы не сомневаемся, бесспорно, целесообразно будет говорить о признании выборов не состоявшимися», - отметил А.Данилюк.