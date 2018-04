25 октября открылась Неделя моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – главное fashion-событие страны, целенаправленно работающее над развитием моды в Украине и служащее платформой для подлинной интеграции Украины в мировой модный контекст. Mercedes-Benz Kiev Fashion Days состоит из четырех ключевых программ: показы мировых и украинских дизайнеров на основном подиуме, образовательные лекции и мастер-классы от мировых лидеров fashion-индустрии, презентации мировых fashion-брендов и партнеров MBKFD, программа развития для молодых дизайнеров. Каждый сезон MBKFD посещает большое количество международных байеров, которые заказывают представленные украинские коллекции для бутиков в Париже, Милане, Лондоне и других городах. Сезон Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S 2013 пройдет 25-28 октября в различных локациях по всему Киеву. Центральной локацией для показов в рамках MBKFD с этого сезона будет Mercedes-Benz Fashion Palace (Московский проспект, 22). Событие примет не менее 50 международных гостей и 15 000 модных посетителей.

На основном подиуме состятся показы прогрессивных украинских дизайнеров: RCR Khomenko, Anna October, Yasya Minochkina, Anton Belinskiy, Maria Bekh, Sasha Kanevski, Jealousy, Pmelya Atelier, Ksenia Schnaider, Paskal, а также итальянца Lamberto Petri, лондонского дизайнера Natalia Zinko, грузинского дизайнера Avtandil, а также постоянных участников London Fashion Week – Jean-Pierre Braganza и David Koma. Первым в рамках MBKFD станет показ-перформанс мужской кутюрной коллекции Romain Brau.

C каждым сезоном событие делает шаги вперед. Сезон MBKFD S/S 2013 состоится под звездой «скаутинга дизайнеров» иностранными fashion-экспертами и байерами. Помимо посещения показов, на событии прочтут свои лекции байер сети французских концепт-сторов L’Eclaireur Амин Амарек, основатель выставки Tranoï Микаэль Адида, директор Vauxhall Fashion Scout Мартин Робертс, основатель британской интернет-платформы для продаж одежды и промо дизайнеров Not Just a Label Стефан Сигель, основательница конкурса молодых дизайнеров Be Next София Чкония. Практичекие мастер-классы проведут профессор Istituto Marangoni, а также стилист Vogue Italy.

Среди информационных партнеров Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S 2013 – Design42Day, Nowfashion, Interview Russia. Также MBKFD едет освещать и читать лекцию fashion-редактор культового Another Magazine – Аманда Бэлсэн.

Это пятый, юбилейный сезон Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Вот как комментирует итоги идеолог события Дарья Шаповалова: «Мы считаем своим большим достижением, что Mercedes-Benz Kiev Fashion Days сформировал и вывел на первый план абсолютно новое поколение украинских дизайнеров, которые с каждым днем становятся все моднее.

Вместе мы добиваемся того, что о Киеве и Mercedes-Benz Kiev Fashion Days говорят на западе все больше. Еще одно тому подтверждение для меня – тот факт, что за неделю до события два дизайнера, успешно покоряющих запад, во что бы то ни стало захотели показать свои коллекции на большом подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Наташа Зинько, талантливейший дизайнер ювелирных украшений, о которой пишет длинные статьи британский Vogue, впервые покажет свою коллекцию одежды под брендом Abrakadabra. Ее шоу вы посмотрите в воскресенье в 21:30. Показ второго дизайнера, чье имя я пока оставлю в тайне, нам пришлось перенести на следующий сезон – в программе мероприятия уже не осталось мест даже для звезд других недель моды.

Я не раз подчеркивала, что Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – это не просто неделя моды, а целая платформа, со своей выдержанной идеологией и новым взглядом на то, какой должна быть мода в Украине сегодня. Именно поэтому вокруг события рождается множество полноценных и интересных проектов. Наше лицо Алла Костромичева учредила модельное агенство, богатая образовательная программа Mercedes-Benz Kiev Fashion Days постепенно трансформируется в полноценную школу моды».

В рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days впервые начнет работу шоурум, в котором дизайнеры, показав коллекции на подиуме и не только, смогут стать еще ближе к клиентам и байерам.

Каждый день будет заканчиваться большой вечеринкой - в четверг и пятницу в клубе Dlux с Burger Girl и Zombie Boy, а суббота и воскресенье – в новом Pravda Bar с Amanda Lepore и Boys-in-Trouble.

Главный офис Mercedes-Benz уже во второй раз принял решение представить в Украине новый концепт-кар во время Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, ведь именно посетители этого события смогут по достоинству оценить разработки мирового лидера автомобильной индустрии.

Концепт-кар Mercedes-Benz CLA - это воплощение стиля и красоты, флагман в линейке молодежных премиум-автомобилей. Его формы настолько роскошны, что даже сложно поверить в то, как четко исполнена каждая линия, как точно передана грация будущей серийной модели. На сегодняшний день в мире существует все лишь 3 концепт-кара Mercedes-Benz CLA. Один из них будет представлен на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

«Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – самое модное событие города. Это трендовое собрание для людей, которые точно знают, что, где актуально и каким нужно быть. Здесь нет одинаковых людей, сложно найти даже похожих. А в Mercedes-Benz нет одинаковых автомобилей. Каждая модель выражает совершенно конкретную личность. Каждая подчеркивает индивидуальность и является ее идеальным дополнением. Компании «Автокапитал», генеральному представительству Mercedes-Benz в Украине удалось привезти шедевр автомобилестроения, концепт-кар CLA, специально на Fashion Days. Придумать самый стильный автомобиль сложно, а воплотить – еще более непосильная задача. Вы увидите своими глазами, что я имею ввиду, в Fashion Palace на Московском проспекте, 22», - говорит Нина Васадзе, официальный представитель Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.



Mercedes-Benz. Лучшее или ничего

За дополнительной информацией обращайтесь

к PR-менеджеру компании АвтоКапитал, Селеге Веронике

тел.: (095) 262 4 792, 8 (097) 931 21 73, e-mail: veronika.selega@mercedes-benz.ua