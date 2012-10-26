Виктор Янукович сегодня даст старт работе верхнего водоема Днестровской ГАЭС

Сегодня в режиме видеоконференции с центральной диспетчерской НЭК «Укрэнерго» в Киеве при участии Президента Украины Виктора Януковича состоится церемония по случаю ввода в эксплуатацию верхнего водоема Днестровской ГАЭС и воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ Днестровская ГАЭС - Бар для выдачи мощности Днестровской ГАЭС.

Главные события мероприятия - заполнение верхнего водоема Днестровской ГАЭС и подключение новой воздушной линии Днестровская ГАЭС - Бар на подстанции «Бар» (Винницкая обл.) в Объединенную энергетическую систему Украины.

Введение в эксплуатацию верхнего водоема Днестровской ГАЭС обеспечит дополнительное производство электроэнергии свыше 1 млрд. кВт/ч. Кроме того это позволит в дальнейшем запустить еще два гидроагрегата Днестровской ГАЭС.

Работа Днестровской ГАЭС обеспечит надежную работу атомных электростанций, позволит повысить качество производимой электроэнергии по частоте, существенно повысить надежность энергоснабжения и расширить экспортные возможности энергосистемы государства.

Днестровская ГАЭС мощностью 2268 МВт (7 гидроагрегатов по 324 МВт каждый) в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном является уникальной и мощнейшей в Европе. Она предназначена для использования в качестве источника энергии в период пиковой мощности потребления (вечерний и утренний пик нагрузки). Энергетический комплекс Днестровской ГАЭС состоит из 7 гидроагрегатов и вводится в эксплуатацию несколькими пусковыми очередями. В состав 1-й очереди ГАЭС входят 3 гидроагрегата. Первый гидроагрегат введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года.

Новая воздушная линию 330 кВ Днестровская ГАЭС-Бар с реконструкцией ПС 330 кВ «Бар» длиной 73,8 км построена для обеспечения выдачи мощности Днестровской ГАЭС. Проект строительства ЛЭП является компонентом Проекта передачи электроэнергии, реализация которого осуществляется за счет средств Международного Банка реконструкции и развития.

Мероприятия по введению в эксплуатацию верхнего водоема Днестровской ГАЭС и воздушной линии электропередачи будут проходить в НЭК «Укрэнерго», на Днестровской ГАЭС и подстанции «Бар». Между этими площадками в режиме реального времени будет организована спутниковая телевизионная связь. Все мероприятия в прямом эфире будет транслировать телеканал «Первый национальный».