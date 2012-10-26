Завтра в Киеве пройдет фестиваль здоровой еды и эко-тенденций Best Food Fest & Health

Киев. 26 октября. УНИАН. 27 октября на территории НСК «Олимпийский» в Киеве пройдет второй фестиваль здоровой еды и эко-тенденций Best Food Fest & Health.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил соорганизатор фестиваля Павел Богарад.

Он сообщил, что программой фестиваля предусмотрены четыре активных зоны: кулинарная, лекционная, детская, зона отдыха и развлечений. Таким образом, посетители фестиваля познакомятся с мировыми тенденциями здорового питания, посетят мастер-классы европейских и украинских шеф-поваров, посетят лекции известных спортсменов, диетологов и других специалистов в сфере здорового образа жизни, узнают, как правильно выбирать продукты питания и др.

«Мы несем здоровье среди всех украинцев. Задача фестиваля – развитие здорового образа жизни», - отметил П. Богарад и добавил, что в этом году на фестивале ожидается около 5 тысяч гостей.

С детальной программой фестиваля и другими подробностями можно ознакомиться на сайте http://bff.kiev.ua/new/програма.

Как отметил президент Федерации органического движения Евгений Милованов, на фестивале будут широко представлены украинские производетели сертифицированных органических продуктов. В рамках «Ярмарки здоровья» посетители смогут получить консультацию и приобрести продукты от ведущих украинских торговых марок.

Президент "Парка Киевская Русь" Владимир Янченко заявил о поддержке и присоединении к Best Food Fest & Health. «Этот фестиваль – это также развитие туристического направления в Украине. Ведь всем известно за несколько последних десятилетий, что популяризация страны – это фестивальное движение, которое в разнообразных сферах будет популяризировать национальные традиции», - сказал он.

В свою очередь, врач-диетолог, основательница центра здорового питания "100 лет" Оксана Скиталинская отметила то, что в Украине отсутствует популяризация здоровых продуктов. «К сожалению, украинцы не знают элементарных вещей. Каждый второй украинец утром больше думает об одежде, которую ему нужно одеть, чем о том, чтобы позавтракать», - считает она.