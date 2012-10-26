Наблюдатели от «Гражданской инициативы за свободные и демократические выборы» надеются, что выборы в Украине будут соответствовать международным стандартам

Киев. 26 октября. УНИАН. Наблюдатели от международной общественной организации «Гражданская инициатива за свободные и демократические выборы» надеются, что парламентские выборы в Украине будут соответствовать международным стандартам.

Об этом они сказали на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы очень надеемся, что выборы в Украине 28 октября будут соответствовать европейским и международным стандартам и украинское общество подтвердит свою политическую зрелость и демократический путь развития Украины», - сказала главный секретарь и член правления организации, глава группы наблюдателей Таня Цанева.

Она отметила, что на выборы приглашено много международных наблюдателей, что свидетельствует о том, что в мире уделяют большое внимание политическим процессам в Украине.

По мнению наблюдателей, Центральная избирательная комиссия четко организовала свою работу, среди ее членов есть как представители власти, так и оппозиции.

Т.Цанева также считает положительным моментом проведение выборов по смешанной системе.

«У вас есть кандидаты и по партийным спискам, и по мажоритарной системе. Мы думаем, что это признак демократии», - сказала Т.Цанева.

Наблюдатели также позитивно оценили размещение видеокамер на избирательных участках. «Это поможет избежать нарушений и будет способствовать прозрачности выборов и исключит возможность голосовать за других», - считает Т.Цанева.

Наблюдатели считают, что во многом оценка выборов будет зависеть от того, как пройдет само голосование и как будет проходить подсчет голосов.

«Цель нашего присутствия - дать объективную оценку выборам в Украине. Мы против попыток сформировать какие-то предварительные оценки выборов», - добавила Т.Цанева.

На вопрос, как наблюдатели оценивают тот факт, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не принимает участия в выборах, глава делегации Молдовы в ПАСЕ (1993-1994 гг.), президент Молдавской ассоциации международного права Александр Буриан ответил: «Это положение украинского законодательства, которое позволяет тем или иным гражданам участвовать или не участвовать в выборах. Поскольку Тимошенко на данном этапе находится в заключении, законодательство не позволяет ей участвовать в выборах. Хорошо это или плохо, будут судить украинские граждане».

Т.Цанева сообщила, что «Гражданская инициатива за свободные и демократические выборы» была создана в 1990 году.

За парламентскими выборами в Украине будут наблюдать 11 представителей этой организации: шестеро из Болгарии и по одному из Франции, Румынии, Молдовы, Албании и Грузии.

В Киеве, Харьковской и Одесской областях они будут наблюдать за ходом избирательной кампании накануне выборов, посещать избирательные участки, присутствовать при подсчете голосов.