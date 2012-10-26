Президент ввел в эксплуатацию верхний водоем Днестровской ГАЭС

Президент Украины Виктор Янукович в режиме видеоконференции ввел в эксплуатацию верхний водоем Днестровской гидроаккумулирующей электростанции и воздушную линию электропередачи напряжением 330 кВ Днестровская ГАЭС - Бар для выдачи мощностей ГАЭС.

Торжественные мероприятия с участием Президента Украины Виктора Януковича, Министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко, гендиректора ПАО «Укргидроэнерго» Игоря Сироты и директора НЭК «Укрэнерго» Анатолия Ходакивского проходили в НЭК «Укрэнерго», на Днестровской ГАЭС и подстанции «Бар». Между этими площадками в режиме реального времени была организована спутниковая телесвязь, а трансляцию мероприятий в прямом эфире вел телеканал «Первый национальный».

Главными событиями мероприятий стало заполнение верхнего водоема Днестровской ГАЭС и подключение новой воздушной линии Днестровская ГАЭС - Бар на подстанции «Бар» (Винницкая обл.) в Объединенную энергетическую систему Украины.

Введение в эксплуатацию верхнего водоема Днестровской ГАЭС обеспечит дополнительное производство электроэнергии свыше 1 млрд. кВт/ч. Кроме того это позволит в дальнейшем запустить еще два гидроагрегата Днестровской ГАЭС.

Работа Днестровской ГАЭС обеспечит надежную работу атомных электростанций, позволит повысить качество производимой электроэнергии по частоте, существенно повысить надежность энергоснабжения и расширить экспортные возможности энергосистемы государства.

Днестровская ГАЭС мощностью 2268 МВт (7 гидроагрегатов по 324 МВт каждый) в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном является уникальной и мощнейшей в Европе. Она предназначена для использования как источник энергии в период пиковой мощности потребления (вечерний и утренний пики нагрузки). Энергокомплекс Днестровской ГАЭС состоит из 7 гидроагрегатов, которые вводят в эксплуатацию по очереди. В состав 1-й очереди ГАЭС входят 3 гидроагрегата, первый из которых введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года.

Днестровская ГАЭС должна обеспечить надежную работу атомных электростанций, позволит повысить качество производимой электроэнергии по частоте, существенно повысить надежность энергоснабжения и расширить экспортные возможности энергосистемы государства.

Новая воздушная линию 330 кВ Днестровская ГАЭС-Бар с реконструкцией ПС 330 кВ «Бар» длиной 73,8 км построена для обеспечения выдачи мощности Днестровской ГАЭС. Проект строительства является компонентом Проекта передачи электроэнергии, реализация которого осуществляется за счет средств Международного Банка реконструкции и развития.