УНИАН. Киев. 26 октября. Ежегодно в Украине инсульт поражает до 110 тысяч человек.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент ВОО «Украинская ассоциация борьбы с инсультом» профессор Николай Полищук.

По его словам, из них более 30% - люди трудоспособного возраста.

«Около 40% больных, перенесших инсульт, умирают в течение первого года. А более половины из тех, кто выжил, – зависимые инвалиды. И только 25% могут вернуться к более-менее нормальной жизни и работе», - сказал Н.Полищук.

Он заметил, что сердечно-сосудистые болезни или неинфекционные заболевания и травматизм занимают в структуре смертности в Украине 94%.

«Остальные 6% - ВИЧ/СПИД, туберкулез и другие инфекционные заболевания. Сравним, какое идет финансирование на эти 6% и на финансирование сердечно-сосудистых болезней (которые занимают до 66% в структуре смертности), а внимания к этому отсутствует», - отметил Н.Полищук.

По словам профессора, основной причиной инсультов является гипертоническая болезнь. «Сегодня гипертонической болезнью болеют около 11 миллионов людей. Это первый фактор развития инсультов, как ишемического, так и геморрагического. Другие факторы – это пороки сердца, сахарный диабет, избыточная масса тела, злоупотребление алкоголем, курение. Если такая ситуация в Украине будет продолжаться, в 2020 году каждый 5-й умрет от инсульта или останется инвалидом, зависимым от инсульта», - сказал Н.Полищук.

По его словам, важнейшей в борьбе с инсультом является профилактика. Ссылаясь на опыт Южной Кореи и Финляндии, профессор отметил, что благодаря пропаганде здорового образа жизни, ограничению соли и борьбе с курением в этих странах за 30 лет снизилась смертность из-за сердечных болезней более чем на 80%.

«В Киеве же финансирование медицины за последние 6-8 лет увеличилось в шесть раз, а заболеваемость возросла на 16%, а финансирование физкультуры и спорта уменьшилось в 34 раза. Мы вкладываем деньги не в здоровье, не в здоровый образ жизни, а вкладываем в ликвидацию тех причин, которые возникают в результате нездорового образа жизни», - отметил М.Полищук.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава Украины по вопросам неврологии Тамары Мищенко, ежегодно в мире фиксируют 16 миллионов случаев инсультов.

«Эта проблема актуальна не только для Украины, но и для всего мира. Две трети случаев инсультов происходят в развивающихся странах. В развитых странах количество инсультов уменьшается. Украина принадлежит к тем странам, где показатели количества инсультов остаются высокими. Треть инсультов - у людей трудоспособного возраста. И, к сожалению, с каждым годом количество инсультов растет среди людей среднего и молодого возраста. Сегодня мы говорим уже об инсультах у детей», - сказала Т.Мищенко.

По ее словам, количество инсультов в Украине вдвое большее, чем случаев инфарктов.

«В Украине каждую пяту минуту один из наших соотечественников впервые переносит инсульт, а каждую 11-ю минуту кто-то умирает из-за инсульта. Ежегодно в нашей стране 39-40 тысяч новых случаев инсульта», - сообщила Т.Мищенко.

Она также заметила, что среди общеизвестных факторов риска возникновения инсультов - артериальная гипертензия, сахарный диабет, курение, избыточный вес и другое - специалисты называют другие факторы. «Доказано, что характер питания, снижение настроения, депрессия, мигрень, перенесенные инфекционные заболевания влияют на развитие мозгового инсульта», - отметила Т.Мищенко.