Избирателям сложно сделать осознанный выбор, получая информацию из СМИ – медиа-мониторинг

Киев. 26 октября. УНИАН. Избирателям сложно сделать осознанный выбор, получая информацию из СМИ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель комитета «Равенство возможностей» Александр Чекмышев, подводя предварительные итоги мониторинга освещения в СМИ нынешней избирательной кампании, который проводился с 3 июля по 21 октября.

Такое свое мнение А.Чекмышев объяснил тем, что большинство телевизионных масс-медиа не уделили надлежащего внимания избирательной тематике в своих информационных и итоговых программах.

Как считает эксперт, освещение выборов происходило не в атмосфере дебатов и соревнований программ, а на фоне доминирования партии власти над оппозицией.

По данным мониторинга, на 9 общенациональных телеканалах власти в 20 раз больше оппозиции по положительной тональности, в 1,34 раза – по нейтральной.

При этом более двух третей агитации за Партию регионов было обеспечено за счет информационных поводов (больше всего - на телевидении, меньше - в печати и меньше всего - в Интернете), созданных с участием высших должностных лиц государства и местной власти, а их деятельность освещалась не критически (с точки зрения результатов завершающейся каденции), а преимущественно положительно.

По результатам мониторинга эксперты сделали вывод, что СМИ и журналисты при освещении избирательной кампании находились под давлением редакционной политики владельцев, преимущественно лояльных к партии власти, а также предпринимались попытки внести реакционные изменения в законодательство. Вследствие этого избирательных новостей было недостаточно от общего контента, избиратели были недостаточно информированы, чтобы голосовать осознанно, а сами медиа не обеспечили равного доступа политических субъектов.

В региональных СМИ только в Ивано-Франковской области наблюдался относительный баланс между Партией регионов и ВО «Свобода».

Остальные области разделились на такие, где представление Партии регионов было доминирующим и некритическим (Запорожская, Николаевская, Житомирская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская области); доминирующим, но и минимально критическим (Волынская, Ривненская, Черкасская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Херсонская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Харьковская); с преимуществом Партии регионов, но ощутимо критическим (Крым, Одесская, Винницкая); с преимуществом самовыдвиженцев (Сумская и Черниговская); преимущественно критическим к Партии регионов – Закарпатская область.

Мониторинг качественного информирования и равного доступа реализуется ассоциацией «Общее пространство» и комитетом «Равенство возможностей» при поддержке совместной программы Европейского Союза и Совета Европы «Содействие европейским стандартам в украинской медийной среде».