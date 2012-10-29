Инвесторы придут на глубоководный шельф, когда Украина его изучит - СМИ

Привлечение инвесторов на выгодных условиях для освоения запасов глубоководного шельфа станет возможным после того, как Украина самостоятельно изучит эти ресурсы с помощью полупогружных плавучих буровых установок

Углеводородные запасы, разработка которых может повлиять на макроэкономические показатели Украины, прогнозируются на глубинах Черноморского бассейна 400 и больше метров, где выполнять работы сложно, дорого и рискованно.

Как сообщает газета «Зеркало недели», самый надежный вариант — обследование и оценку указанных участков государство должно осуществлять самостоятельно или с минимальным использованием посторонних средств. Для освоения же месторождения (нефтегазоносного района) необходимо привлекать внешний капитал, поскольку прибыльное сочетание процессов разведки и разработки нефтегазовых месторождений без «залповых» инвестиций, скорее всего, невозможно.

«Объект с доказанной производительностью можно отдавать для освоения транснациональным компаниям на значительно более выгодных для страны условиях, чем участок, определенный только географическими координатами», - пишет «Зеркало недели».

Основная техническая проблема - необходимость использовать специальные буровые суда и полупогружные плавучие морские буровые установки (ППМБУ). Они не нуждаются в контакте с морским дном и способны работать в довольно широком диапазоне глубин (от 100 до 1000 метров и даже больше).

Однако цена ППМБУ достигает миллиарда долларов, а для буровых судов — превышает эту цифру. Если учесть стоимость вспомогательного флота, материалов и собственно буровых работ, то становится понятной необходимость привлечь масштабные инвестиции.

На сегодняшний день поиск углеводородов в бассейне Черного моря активно начинают и Румыния, и Болгария, и, в перспективе, Россия. Соответственно, тот, кто первым создаст в этом регионе современную производственную базу (буровые суда, морские плавучие буровые установки, суда-трубоукладчики), с высокой вероятностью будет иметь преимущества для прибыльного развития своей деятельности, отмечает издание.

Напомним, 28 сентября 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» объявила проведение процедуры открытых торгов на приобретение двух полупогружных плавучих морских буровых установок для увеличения собственной добычи газа и нефти и реализации перспективных планов по геологическому изучению акватории Прикерченского шельфа, Скифской и Форосской площадей, а также площади Палласа. Раскрытие предложений состоится 29 октября 2012 года.

Первоочередным объектом для освоения на средних глубинах моря (120-1000 м) рассматривается площадь Палласа, которая находится при глубине моря 450-850 метров. Прогнозируемые запасы свободного газа в пределах участка Палласа составляют около 120 млрд.м.куб газа (в т.ч. украинских часть - 86 млрд.куб.м), растворенного газа - 8,6 млрд.куб.м (в т.ч . украинская часть - 8,2 млрд.куб.м), нефти и газового конденсата - 70 млн. тонн (в т.ч. украинских часть - более 45 млн. т).

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» приобрела СПБУ «Петро Годованець» и СПБУ «Незалежність» для разработки участков шельфа Черного и Азовского морей на глубине до 120 метров. Благодаря работе этих СПБУ к 2015 году добыча на шельфе будет утроена, достигнув 3 млрд куб газа в год.