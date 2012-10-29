Нарушения во время голосования не повлияют на результат выборов - КИУ

Киев. 29 октября. УНИАН. Комитет избирателей Украины считает, что нарушения во время голосования на парламентских выборах в Украине не повлияют на результат выборов.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления КИУ Александр Черненко.

«Та информация, которой мы владеем, говорит о том, что вчерашний день был очень проблемным, фиксировались нарушения разного характера во всех регионах Украины, но эти проблемы не имели системного характера. Сегодня мы констатируем, что большинство этих проблем не повлияет на результаты выборов по общенациональному многомандатному округу», - сказал он.

В то же время А.Черненко отметил, что комплекс проблем в отдельных округах, как во время голосования, так и во время подсчета голосов, может повлиять на результаты выборов в этих округах. По его словам, таких округов 10-15.

Наиболее распространенными недостатками в организации голосования КИУ считает „переформатирование” состава некоторых комиссий непосредственно перед днем голосования, низкое качество списков избирателей, достаточно распространены случаи подкупа избирателей, которые остались без надлежащего реагирования правоохранительных органов и могли повлиять на результаты волеизъявления в некоторых одномандатных округах, отсутствие на ряде участков достаточного количества избирательных бюллетеней, неправильное использование штампа „выбыл” для внесения изменений в бюллетени, злоупотребления, связанные с организацией голосования на дому.

КИУ также обеспокоен серией DDos-атак на серверы организаций, которые наблюдают за выборами, и информационные ресурсы, в том числе на сервер КИУ.

Кроме того, по словам А.Черненко, во многих случаях на избирательных участках отсутствовали разъяснения процедуры голосования, в то время как системы видеонаблюдения за ходом голосования работали не всегда эффективно. Он сообщил, что видеокамеры выявили лишь одно нарушение - отсутствие шторок на кабинках для голосования на одном из избирательных участков в Ялте.

Подсчет голосов на ряде участков проходил с нарушением процедуры, затягиванием подсчета, неправильным заполнением избирательных протоколов и недостатками в организации приема протоколов от УИК в ОИК. В некоторых округах КИУ фиксировал отключение электроэнергии на участках.

На ряде избирательных участков официальные наблюдатели КИУ зафиксировали несоответствие количества избирателей в уточненном списке избирателей количества полученных УИК избирательных бюллетеней.

Так, в Черкасской области (избирательный округ № 197) на специальном избирательном участке № 710901, образованном при районной больнице, в списки избирателей были включены 88 человек, хотя комиссии этого участка были переданы 504 избирательных бюллетеня.

В Харьковской области (избирательный округ № 173) УИК участка № 631679 было передано меньше бюллетеней, чем было включено в уточненный список избирателей. ОИК округа № 173 попыталась решить проблему тем, что передала УИК дополнительное количество бюллетеней, однако они были закрыты в сейфе, и членам УИК переданы не были.

Практически во всех округах Житомирской области были обнаружены ошибки при использовании штампа „Выбыл” для внесения изменений в избирательные бюллетени. В части избирательных участков округов региона по состоянию на 11 часов утра так и не были внесены изменения в бюллетени для голосования в общегосударственном избирательном округе путем проставления штампа „Выбыл” напротив партии „Собор”. На части участков вместо „Собора” штамп „Выбыл” проставлялся напротив названия другой партии – ВО „Свобода”.

В Житомирской области (избирательный округ № 65) УИК участка № 181322 (г. Новоград-Волынский) не допускала наблюдателя от КИУ на подготовительное заседание комиссии. Недопущение мотивировалось тем, что общественные организации не имеют права осуществлять наблюдения за выборами.

По словам А.Черненко, на избирательном участке № 560918 (г. Ривне, Ривненская область) официальными наблюдателями КИУ было зафиксировано несколько случаев, когда из кабин для голосования были слышны характерные звуки фотографирования бюллетеней, что может свидетельствовать о возможности подкупа избирателей.

В Днепропетровской области на избирательном участке № 234 избирательного округа № 24 избиратель пытался вынести бюллетень за пределы помещения для голосования, но был задержан, после чего порвал бюллетень.

В Винницкой области (избирательный округ № 15) директор местной школы вынуждал учителей голосовать на избирательном участке № 051378 за Партию регионов и фотографировать заполненные бюллетени на мобильные телефоны. Факты фотографирования избирательных бюллетеней наблюдатели зафиксировали и в Черниговской области (избирательный округ № 206, участок № 771095).

«Если мы не увидим после официального подведения голосов ЦИК каких-то странных для нас вещей, а по некоторым округам они могут быть, то все-таки Украина избрала тот парламент, который избрали избиратели», - отметил А.Черненко.

Наблюдение за подготовкой к голосованию и ходом голосования на избирательных участках в пределах территории Украины осуществляло более 5 тысяч официальных наблюдателей КИУ.