«Нафтогаз» освоит глубоководный шельф с помощью новых буровых установок – озвучены предложения на их поставку

Названы претенденты на поставку компании НАК «Нафтогаз Украины» двух полупогружных плавучих морских буровых установок, которые позволят Украине осваивать глубоководный шельф Черного моря.

Раскрытие конкурсных предложений на закупку ППМБУ состоялось в прямом телеэфире в помещении «Нафтогаза» с участием заместителя председателя правления компании Вадима Чупруна и представителей СМИ.

«Нафтогаз» разослал приглашения на участие в конкурсе пятнадцати международным компаниям. Еще пять претендентов сами обратились в НАК с просьбой предоставить документацию конкурсных торгов.

Предложения на участие в конкурсе поступили от компаний Rigas Kugu Buvetava (Латвия), Keppel FELS Limited (Сингапур), Magic Worldwide LTD (Белиз), Aida Holding Ltd (Белиз).

Напомним, «Нафтогаз Украины» объявил открытый конкурс на поставку двух полупогружных плавучих морских буровых установок 28 сентября 2012 года. Покупка ППМБУ позволит Украине увеличить собственную добычу газа и нефти и реализовать перспективные планы по геологическому изучению акватории Прикерченского шельфа, Скифской и Форосской площадей, а также площади Палласа.

В частности, прогнозируемые запасы свободного газа в пределах участка Палласа составляют около 120 млрд.м.куб газа (в т.ч. украинских часть - 86 млрд.куб.м), растворенного газа - 8,6 млрд.куб.м (в т.ч . украинская часть - 8,2 млрд.куб.м), нефти и газового конденсата - 70 млн. тонн (в т.ч. украинских часть - более 45 млн. т).

Ожидается, что экономический эффект от работы ППМБУ достигнет примерно 20 млрд. дол. США, а срок окупаемости проекта составит 7-8 лет.