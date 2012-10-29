211-й избирательный округ в Киеве является рекордсменом по количеству голосований на дому - движение «Спільна справа»

Киев. 29 октября. УНИАН. 211-й избирательный округ в Киеве является рекордсменом по количеству голосований избирателей на дому.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор Общественного движения «Спільна справа» Александр Данилюк.

По его словам, общее количество людей, голосовавших дома, достигает 1 миллионов, но из этого количества, как минимум 600 тысяч заявлений были сфальсифицированы.

При этом А.Данилюк отметил, что эта технология фальсификации могла существенно повлиять на голосование по пропорциональной системе, а особенно по мажоритарной. В контексте этого, А.Данилюк отметил, что «Спільна справа» намерена собственными силами и с привлечением волонтеров изучить, каким образом и кем писались заявления от имени граждан о голосовании на дому.

Говоря о нарушениях, координатор заметил, что наблюдался массовый отказ на избирательных участках допускать наблюдателей; зафиксированы десятки случаев, когда члены комиссии вообще не проверяли прописку избирателей.

Кроме того, вчера во второй половине дня было зафиксировано довольно большое количество подвоза людей на избирательные участки, сопровождавшегося агитацией.

Вместе с тем, А.Данилюк заметил, что после закрытия избирательных участков неожиданно начала расти явка избирателей. Особенно это в большом количестве наблюдалось в Донецкой области.

Также имели место неединичные случаи, когда избирательные протоколы подписывались еще при голосовании или до завершения подсчета. Вместе с тем наблюдатели «Спільної справи» зафиксировали подвезенные бюллетени в Харьковской области, в Киеве. В то же время около 80 процентов наблюдателей не получило копии протоколов.

По словам А.Данилюка, одной из распространенных технологий фальсификации было отключение света во время подсчета голосов на избирательных участках. Больше всего это зафиксировано в Одесской, Харьковской, Киевской и Херсонской областях.