Наблюдатели Всемирного Конгресса Ураинцев отмечают, что в целом избирательный процесс в Украине не отвечал международным стандартам

Киев. 29 октября. УНИАН. Миссия наблюдателей Всемирного Конгресса Украинцев (ВКУ) отмечает, что избирательный процесс в Украине, в том числе предвыборный период, не отвечают всем международным стандартам и об этом, в частности, свидетельствует лишение свободы двух лидеров оппозиции.

Об этом было заявлено представителями миссии на пресс-конференции в УНИАН.

“...Мы считаем, что избиратели могли осуществить свое волеизъявление в день выборов. Что касается общего процесса, в котором необходимо учитывать доизбирательный и послеизбирательный период, то он не отвечает всем международным стандартам”, - сказал сопредседатель миссии ВКУ Павел Грод.

Он не исключил, что после подсчета голосов миссия ВКУ проведет еще одну пресс-конференцию, на которой будет обнародована позиция относительно правильности подсчета голосов и отражают ли результаты действительно волеизъявление.

Как сообщал УНИАН, 26 октября Всемирный Конгресс Украинцев заявил о выявлении ряда нарушений международных стандартов во время проведения избирательной кампании 2012 г. в Украине. В частности, непрозрачное финансирование партий, использование административного ресурса, подкуп избирателей, невозможность для оппозиционных партий иметь такой же доступ к медиа, который имеют правящие партии и т.д.

Миссия наблюдателей ВКУ насчитывает 250 человек из 20 стран мира.