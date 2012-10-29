Выборы в Украине были отмечены рядом административных нарушений, подкупом избирателей и давлением на журналистов - ENEMO

Киев. 29 октября. УНИАН. Представители миссии европейской сети организаций по наблюдению за выборами заявили, что парламентские выборы в Украине были конкурентоспособными, но отмечены рядом административных нарушений, подкупом избирателей и давлением на журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявили представители ENEMO.

«По сравнению с парламентскими выборами 2006 года, на данных выборах мы увидели увеличение административных нарушений, а также злоупотребление властью», - сказал глава миссии европейской сети организаций по наблюдению (ENEMO) Питер Новотни.

Также П.Новотни отметил, что были выявлены случаи подкупа избирателей, запугивания кандидатов и давления на журналистов.

«Новое избирательное законодательство не улучшило сам процесс проведения выборов», - подчеркнул П.Новотни.

Также представители ENEMO отметили непрозрачность работы как окружных, так и участковых избирательных комиссий.

«Очень часто заседания избирательных комиссий проходили за закрытыми дверями, без доступа как международным наблюдателям, так и местным», - сказал координатор долгосрочных наблюдателей миссии (ENEMO) Эльмир Цамин.

Представители ENEMO отметили необходимость проведения систематичных тренингов членами европейской миссии с наблюдателями будущих избирательных комиссий с целью их обучения.