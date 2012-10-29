Выборы в Украине соответствовали европейским и международным стандартам - иностранные наблюдатели

Киев. 29 октября. УНИАН. Парламентские выборы, которые прошли в Украине 28 октября, соответствовали европейским и международным стандартам.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила главный секретарь и член правления Международной ассоциации «Гражданская инициатива за свободные и демократические выборы», председатель группы наблюдателей Таня Цанева.

“Было зафиксировано определенное количество нарушений на отдельных избирательных участках, но мы считаем, что эти нарушения не носят системный характер и они не повлияли на свободное волеизъявление граждан Украины, а также на окончательные результаты голосования”, - сказала Т.Цанева.

Наблюдатели также констатировали высокий уровень организации проведения выборов, четкую организация работы Центральной избирательной комиссии.

Как сообщал УНИАН, «Гражданская инициатива за свободные и демократические выборы» была создана в 1990 году.

За парламентскими выборами в Украине (в Киеве, Харьковской и Одесской областях) наблюдали 11 представителей этой организации: шестеро из Болгарии и по одному из Франции, Румынии, Молдовы, Албании и Грузии.