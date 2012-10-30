Новый парламент может не проработать весь срок своей каденции - эксперт

Киев. 30 октября. УНИАН. Новая Верховная Рада Украины может не проработать весь срок своей каденции.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Он считает, что успех КПУ и ВО «Свобода» на выборах не является сенсацией, а является закономерностью, поскольку рост рейтинга на левом политическом фланге влечет за собой рост и на правом.

“Я в действительности очень приветствую то, что выросли такие проценты у коммунистов, и “Свобода” с такими процентами заходит, потому что это, по моему убеждению, дает именно главное украинской политике: тот сценарий, который был нарисован стратегами и политиками, он в действительности сейчас нарушен. И это очень хорошо”, - отметил В.Бала.

По его мнению, КПУ и ВО “Свобода” в новом парламенте при синхронном противодействии какому-либо вопросу могут заблокировать любое решение.

В связи с этим, считает политолог, в парламенте VII созыва депутаты впервые с 2005 года будут вынуждены вести более прозрачную политику, а не пытаться решить все кулуарными договоренностями.

ВО «Свобода», «которая зашла, не даст этого делать, болота уже такого там не будет. Коммунисты, набрав такой процент, сейчас не смогут составить себе цену, и это абсолютно логично”, - подчеркнул В.Бала.

Также он выразил мнение, что новая Верховная Рада будет менее управляемой, а наличие мажоритарщиков деполитизирует парламент.

“И я не исключаю того, что эта деполитизация парламента будет сильно раздражать президентскую вертикаль. И возможно, даже будут определенные желания каким-то образом этот парламент распустить. Есть большая вероятность, что он свою каденцию не проработает до конца”, - отметил эксперт.

“Главный вопрос, который сейчас стоит, - это легитимизация выборов в глазах международного и европейского сообщества”, - сказал В.Бала.

Он отметил, что низкая явка избирателей на участки свидетельствует о высоком разочаровании.