Зафиксированные нарушения не дают оснований оценить процесс голосования на выборах в ВР как честный и демократический – «Опора»

Киев. 30 октября. УНИАН. День голосования на парламентских выборах прошел без массовых нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результаты волеизъявления граждан, однако зафиксированные случаи противоправных действий и злоупотреблений со стороны разных субъектов избирательного процесса, которые имели место в отдельных округах, не дают оснований оценить процесс голосования в целом как честный и демократический.

Об этом представители гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская и Александр Неберикут заявили на пресс-конференции в УНИАН.

По информации О.Айвазовской, одним из самых распространенных нарушений, зафиксированных наблюдателями в день голосования, было нарушение тайны голосования, в частности, типичными были ситуации присутствия двух человек в кабинке для голосования, фотографирование бюллетеней или голосование за пределами кабинки. Такие случаи были зафиксированы в Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Винницкой, Полтавской, Луганской, Николаевской областях.

Зафиксированы инциденты (больше всего в Запорожской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Днепропетровской областях), когда рядом с избирательными участками неизвестные лица раздавали избирателям деньги, подарки, материальные ценности.

Кроме того, по данным наблюдателей «Опоры», в день выборов часто совершались манипуляции с бюллетенями для голосования, в частности, зафиксирована незаконная выдача бюллетеней лицам, которые не имели права их получать, выдача бюллетеней без проверки паспортов и по пенсионным удостоверениям. Подобные случаи были зарегистрированы в Днепропетровской, Полтавской, Ривненской, Житомирской, Винницкой, областях и могут свидетельствовать о попытке фальсифицировать результаты волеизъявления, отмечают в «Опоре».

Также, по информации О.Айвазовской, наблюдались случаи выноса бюллетеней из помещения избирательных участков и попытки передачи бюллетеня другому лицу. Такие действия часто были признаком реализации технологии «карусель» (передача избирателем незаполненного бюллетеня в обмен на заполненный бюллетень), с целью фальсификации результатов волеизъявления. Сообщения о подобных нарушениях на протяжении дня голосования поступали из Киевской, Одесской, Луганской, Херсонской, Запорожской областей.

В целом нарушение тайны голосования было зафиксировано наблюдателями организации на 3% участков; фотографирование бюллетеня – также на 3% участков; выдача бюллетеня без паспорта – на 2%; подвоз избирателей – на 1% участков.

Также в течение дня голосования наблюдатели «Опоры» фиксировали многочисленные случаи нарушений, связанные со списками избирателей. Так, наблюдателями были выявлены такие нарушения, как неправомерное включение избирателей в уточненный список избирателей и в выписку из списка избирателей.

«На 42% участков были проблемы с отсутствием избирателей в списках, и шла речь об отсутствии до 50 человек. В 2% случаев речь шла о более чем 200 чел., которые имели проблемы с нахождением себя в списках избирателей», - сообщили в «Опоре».

Также представители сети указали на нарушение во время демонстрации бюллетеней членам УИК во время подсчета голосов, что предусмотрено процедурой. По их данным, на 11% участков бюллетени не демонстрировались. Критического уровня процент участков, где было зафиксировано такое нарушение, в Черкасской области – 30%, в АР Крым – 27%, Кировоградской и Волынской областях – 17% и 15% в Полтавской и Киевской областях.

В целом, как заявляют в «Опоре», на 4% участков была нарушена процедура подсчета голосов избирателей.

Как отметил А.Неберикут, 6% участков не были оснащены камерами наблюдения. В то же время установленные на избирательных участках камеры давали такую картинку, по которой нельзя было увидеть нарушение. «Камеры, которые были по качеству изображения, по возможности определить те нарушения, которые могли иметь место, а в основном это нарушение тайны голосования, выдача бюллетеней не на основании паспорта, на камере этого нельзя было увидеть. Через видеоизображение трудно было распознать лица людей и контуры этих людей, во многих случаях при нормальной скорости Интернета. А увидеть там, этот ли человек с паспортом и что это за паспорта или какие-то другие вещи – этого нельзя было», - сказал представитель «Опоры».

Также, по его словам, есть вопросы и относительно хранения избирательных бюллетеней. «1% бюллетеней не хранились в сейфе, хотя должны были там храниться. Очевидно, что это прямое основание для фальсификации», - заявил А.Неберикут.

В 2% случаев, сообщил он, сейфы охранялись другими людьми, а не сотрудниками правоохранительных органов, что тоже является нарушением.

«Это основные случаи, основные инциденты, которые мы фиксировали. Основной вывод – эти случаи были типичными. Очевидно, проценты этих нарушений не могут повлиять в целом на то, что мы можем их не признать честными, демократическими. Но если принимать во внимание, что эти случаи имели место и были более распространенными в отдельных округах или на уровне определенных участков в пределах округов, где количество избирателей не такое большое, как в общегосударственном округе, когда речь идет о манипуляциях с бюллетенями, когда победитель определяется на уровне сотни-тысячи голосов, эти случаи влияли на признание выборов демократическими в этих округах. Но об этом мы сможем говорить чуть позже, когда будет аналитика по некоторым проблемным округам», - сказал А.Неберикут.

В настоящее время наблюдатели «Опоры» продолжают работать во всех окружных избирательных комиссиях.

О.Айвазовская также сказала, что сеть позже сообщит собственные данные о явке избирателей и результатах скоростного статистического подсчета голосов.

«Последние количественные данные, а именно результат статистического подсчета количественного ,мы сообщим в течение дня, самое позднее - это будет на утро», - сказала она.