Международное правозащитное движение «Мир без нацизма» обеспокоено прохождением в Раду ультраправой «Свободы»

Международное правозащитное движение«Мир без нацизма» (http://worldwithoutnazism.org) выражает обеспокоенность, что в Раду прошла «неонацистская партия «Свобода», исповедующая откровенно ксенофобские, прежде всего антирусские и антисемитские взгляды».

Об этом говорится в заявлении президента Международного правозащитного движения «Мир без нацизма» Бориса Шпигеля.

Также в заявлении отмечается, что «Украина пополнила собой уже довольно внушительный список европейских стран, где в центральные органы законодательной власти прошли радикально-националистические силы».

Правозащитное движение «Мир без нацизма» выражает обеспокоенность тем, что демократические оппозиционные партии, такие как УДАР и «Батькивщина» уже заявили о готовности сотрудничать со «Свободой».

«Этим партиям прекрасно известно, что «Свобода» выступает за «присутствие на Украине исключительно украинской культуры», полную украинизацию, возвращение графы «национальность» в паспорт, люстрацию, реабилитацию УПА, на которой лежит ответственность за уничтожение польского, украинского и еврейского гражданского населения в годы второй мировой войны и т.д», - отмечается в сообщении.

В обращении движение напоминает, что «Тягнибок совсем недавно требовал «очистить Украину от евреев и русских», и призывает «украинскую оппозицию отказаться от взаимодействия с этой партией в парламенте».

Движение также обращается к парламентам других стран мира с призывом «бойкотировать избранных в Верховную Раду представителей этой партии на межпарламентском уровне», а международные организации начать «мониторинг парламентской и непарламентской деятельности партии «Свобода» в Украине».

Полный текст заявления Б. Шпигеля "О результатах парламентских выборов на Украине".

http://worldwithoutnazism.org/articles/tegi/zayavleniya_liderov_dvigeniya/zayavlenie__o_rezultatah_parlamentskih__vyborov_na_ukraine/

Справка.

Международное правозащитное движение "Мир без нацизма" — международная неправительственная организация, объединяющая более 140 национальных антифашистских организаций, создана в Киеве 22 июня 2010 г.

Движение направлено на формирование общественного мнения в направлении поддержки антинацистского движения в разных странах мира.

В МПД "Мир без нацизма" входит около 140 организаций из 30 стран мира.

Президент Международного правозащитного движения «Мир без нацизма» Борис Шпигель. Верховным правозащитным комиссаром движения является Анна Герман.

Член правления МПД , координатор антифашистской коалиции Украины Станислав Стукальский.

Лидеры Всеукраинского правозащитного движения " «Украина без нацизма»: президент движения, первый Президент Украины - Леонид Кравчук; глава правления, член президиума МПД «Мир без нацизма» - Андрей Гаджаман.

В России учреждена «Россия без нацизма» , которую возглавляет заместитель секретаря Общественной палаты М. Островский

Аналогичные организации созданы в Финляндии, Молдове, странах Балтии и в США.

Движение "Мир без нацизма" - экспертная структура, которая активно сотрудничает с Советом Европы, российскими, израильскими и американскими правительственными и неправительственными организациями.