«Интернет Инвест» представил пилотный проект по аутсорсингу биллинга для доменных регистраторов

Киев. 31 октября. УНИАН. Компания «Интернет Инвест» 31 октября презентовала пилотный проект по аутсорсингу биллинга в компании DNS.com.ua.

Об этом говорится в сообщении компании «Интренет Инвест».

Согласно сообщению, новая услуга ориентирована на крупных и средних регистраторов.

Суть предложенной услуги заключается в том, что биллинговый оператор открывает отдельный расчетный счет, принимает на него деньги, предназначенные для регистратора, сопровождает весь необходимый документооборот, платит с этого расчетного счета за домены «Хостмастеру» и другим администраторам доменных зон, платит налоги и берет небольшие деньги за обслуживание, остальные деньги отдает регистратору, который занимается только обслуживанием своих клиентов.

«Это похоже на реселлинг, но наоборот», - сказал президент компании «Интернет Инвест» Александр Ольшанский.

Так же А.Ольшанский отметил, что при обычном реселлинге компания избавляет реселлеров только от договоров с администраторами зон, все остальное остается на них: документооборот, бухгалтерия, расчеты с клиентами.

«При новой же схеме мы избавляем регистратора от всего, кроме непосредственно обслуживания клиентов», - подчеркнул А. Ольшанский.

Справка УНИАН. Инвестиционная группа Internet Invest Group является одной из крупнейших в Украине в сфере Интернет и высоких технологий.

DNS.com.ua — образована в 2000 году, обслуживает около 25 тыс. доменов и является одним из крупнейших отечественных регистраторов доменных имен.