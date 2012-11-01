В Украине была создана Профессиональная Ассоциация Компаний по Трудоустройству.

23-го октября в Киеве главы ведущих компаний по предоставлению персонала Adecco, Brain Source Corporation и GP Group, - Дариуш Птак, Андрей Кривокорытов и Алексей Зволинский соответственно, подписали соглашение о создании Профессиональной ассоциации компаний по трудоустройству (ПАКТ).

Ассоциация ставит перед собой следующие задачи: развитие рынка временного персонала, информирование о нововведениях в законодательство. Стратегическая задача – влиять на повышение качества и прозрачности отношений между работодателями и работниками в рамках временной занятости в Украине. Основная текущая задача ПАКТ – влияние на законодательство, с целью его приближения к мировым стандартам.

Слева на право: Алексей Зволинский, Дариуш Птак, Андрей Кривокорытов

Напомним, что 15 августа 2012 года Президентом Украины был подписан новый Закон Украины «О занятости населения» от 05.07.2012 г. № 5067-VI. Он является самым прогрессивным изменением в трудовом законодательстве страны за последние годы.

Отличаясь повышенной лояльностью, как к работодателям, так и к работникам, он направлен на стимулирование экономики и создание новых рабочих мест. Это большой шаг к улучшению ситуации на рынке занятости Украины. Но он по-прежнему не решает одну из главных проблем рынка труда Украины – его высокой тенизации. Некоторые из нововведений закона направлены на решение именно этой проблемы. Впервые за 20 лет временное трудоустройство и агентства по предоставлению персонала получили свое отражение в законодательстве.

Впервые в законодательстве появились такие слова как «аутстаффинг» и «рекрутинг». Однако, из-за непонимания специфики рынка, некоторые пункты нового законодательства рискуют свести все прогрессивные новшества к нулю. К примеру, вместо прозрачного механизма лицензирования, в законе упомянута неясная система разрешений на деятельность агентств по временному трудоустройству, рискующая стать очередным коррупционным механизмом.

Члены Ассоциации готовят предложения по расширению и изменению новелл закона, чтобы приблизить украинское законодательство к общепринятым нормам, используемым в развитых экономиках.

Вот лишь некоторые из предлагаемых Ассоциацией изменений:

- Унифицировать определение частных агентств по трудоустройству, которые предоставляют временный персонал (для других предприятий);

- Создать прозрачный механизм и требования для лицензирования агентств по временному трудоустройству;

- Повысить гибкость договоров о временном трудоустройстве, в сравнении со стандартными договорами о трудоустройстве.

Временный персонал способен добавить рынку труда гибкости и быть активными инструментом для создания новых рабочих мест.

«Рынок временного трудоустройства в Украине на протяжении 13 лет своего существования постоянно развивается. Долгожданные нововведения в законодательстве помогу приблизить его к мировым стандартам. Создав ПАКТ, мы хотим поспособствовать стремительному развитию этого бизнеса и достичь максимальной прозрачности всех его аспектов», – говорит Алексей Зволинский.

«Во всем мире компании по предоставлению временного персонала являются своего рода Ноевым Ковчегом для крупных предприятий во времена перемен. Эти перемены могут быть связаны с экономическими кризисами, сезонными спадами и подъемами покупательского спроса, процессами аутсорсинга на предприятиях и т.п. Наша Ассоциация создана для работы над созданием благоприятных условий для всех участников данного рынка: работодателей, компаний предоставляющих услуги временного персонала и непосредственно временных работников», – сказал Андрей Кривокорытов.

«Бизнес может и должен подключаться к развитию индустрии временной занятости. Сейчас мы активно привлекаем компании вступать в ПАКТ. Членство в Ассоциации открыто для всех желающих компаний по предоставлению временного персонала. Присоединяйтесь к нам, ведь только работая вместе, мы сможем продолжать развивать эту индустрию в Украине», - призывает Дариус Птак.

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Adecco Ukraine

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