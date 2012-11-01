Уникальные возможности от TelePresence в рамках проекта УНИАН

Впервые в Украине с помощью системы Cisco TelePresence 28 октября 2012 года информационное агентство УНИАН освещало ход событий во время выборов в Верховную Раду Украины, в рамках проекта “Ночь выборов-2012: первые впечатления, оценки и комментарии".



Техническим партнером УНИАН выступила компания «Новейшие Телекоммуникации», которая обеспечила современную и качественную связь со странами СНГ и Европы с помощью технологии TelePresence: представители СМИ имели возможность не только увидеть известных политиков из-за границы, но и полноценно пообщаться с ними в пресс-центре с помощью системы виртуального присутствия.

Компания "Новейшие Телекоммуникации" является первым в Украине оператором услуг на основе технологии TelePresence, с помощью которой обеспечиваются переговорные процессы с эффектом присутствия и одновременным подключением в единственную сессию больше 16 стран мира.



В частности, во время обсуждения хода выборов в Верховную Раду, посол Украины в России Владимир Єльченко, находясь в студии TelePresence в Москве, выражал свое виденье и отвечал на вопрос журналистов из Украины относительно голосования украинских граждан в России.

Студия Public TelePresence в Москве была обеспечена компанией BizKomm, которая первой в России вывела на рынок услуг данную технологию и уже открыла такую студию телеприсутствия в Санкт-Петербурге. Техническое сопровождение и связь с другими странами мира обеспечила международная компания ТРЕХ (TelePresence Exchange International), которая в партнерстве с наибольшими операторами сетей телеприсутствия имеет около 80-ти общественных, а также около 3 тыс. корпоративных систем, которые входят в сеть видеосвязи Global Meeting Exchange (GMX) и расположенных практически во всех экономически важных точках мира.

Шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий поблагодарил компанию "Новейшие Телекоммуникации" за поддержку в организации проекта “Ночь выборов-2012: первые впечатления, оценки и комментарии" и отметил, что связь с одновременным привлечением нескольких стран была очень качественной и эффективной. В результате применения технологии телеприсутствия, журналисты полноценно общались со спикерами, фактически не чувствуя больших расстояний между ними и для этого нужно было лишь пригласить специальных корреспондентов агентства вместе со спикерами к студиям Public TelePresence в России и Европе. "Для деятельности информационного агентства УНИАН - это очень удобная и интересна технология, на базе которой мы рассматриваем возможности реализовывать новые проекты вместе с компанией "Новейшие Телекоммуникации", - прибавил Г. Ганницкий.



По словам коммерческого директора «Новейшие Телекоммуникации» Антона Галяшинскького события такого значения помогают наглядно продемонстрировать удобство и легкость организации важных международных переговоров с эффектом присутствия: «Во всех развитых странах мира политическая, коммерческая и социальная активность уже не первый год применяет технологию TelePresence в повседневной деятельности. Об этом сама за себя говорит растущее количество международных компаний и публичных студий, оснащенных технологией телеприсутствия. Наша главная миссия – это содействие экономическому развитию Украины с помощью тех новейших средств коммуникаций, которые уже являются обычными в ведущих международных компаниях и государственных структур развитых стран».



Успешная реализация проекта при участии международной телекоммуникационной компании означає, что все желающие пользователи смогут обращаться к ресурсам 80 общественным, а также около 3 тыс. корпоративных комнат телеприсутствия, которые входят в сеть видеосвязи Global Meeting Exchange (GMX) и расположенных практически во всех экономически важных точках мира. Для украинских пользователей уже сейчас есть возможность налаживать и развивать отношения из более чем 500 ведущих организаций мира с помощью студии Public TelePresence в центре Киева и путем подключения существующих корпоративных систем телеприсутствия к глобальной сети GMX.

О компании Новейшие Телекоммуникации

Первый в Украине оператор услуг на основе технологии телеприсутствия – аренда студии Public TelePresence в центре Киева, выездные мероприятия - обеспечение международных событий, установления корпоративных систем и их подключения к Глобальной Сети Телеприсутствия, реализация комплексных проектов видеосвязи и телеприсутствия, техническое сопровождение и бизнес-консалтинг пользователей.



http://www.atcua.com

http://www.cisco-telepresence.com.ua

О компании BizKomm

BizKomm - российская высокотехнологичная компания, которая специализируется на внедрении решений в области унифицированных коммуникаций, відео-та telepresence-решений, создании сложных ІТ-инфраструктур, консалтинга в отрасли оптимизации ІТ-решений под требования бизнеса, разработке и внедрении сервисных программ, а также на предоставлении услуг профессионального управления комплексными проектами на основе международного опыта и стандартов.

http://www.bizkomm.ru

О компании TPEX

TPEX (TelePresence Exchange International) является оператором решений и контент-провайдером TelePresence, который подключает технологии, сети и людей. TPEX предоставляет услуги телеприсутствию в более чем 80 международных локациях TelePresence и 3.000 систем видеоконференцсвязи, которые легко подключают через MPLS-або IP-сети.

http://www.tpex.eu

О компании Cisco

Cisco - мировой лидер в отрасли сетевых технологий, которые изменяют способы человеческого общения, связи и совместной работы.

http://www.cisco.com