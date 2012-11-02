Общественная организация заявляет о многочисленных нарушениях на выборах в округе №95 в Киевской области

Киев. 2 ноября. УНИАН. Общественная организация «За честные выборы!» заявляет о многочисленных нарушениях на выборах в избирательном округе №95 в Киевской области (город Ирпень и часть Киево-Святошинского района).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель организации Артур Козачук.

Он отметил, что организация проводила эксперимент по наблюдению на предмет честности и открытости парламентских выборов. По его словам, для этого был выбран именно 95-й избирательный округ, поскольку там уже на протяжении нескольких избирательных кампаний наблюдаются особо острые противостояния, а кандидаты обвиняют друг друга в фальсификациях.

По результатам наблюдения А.Козачук заявил, что и на нынешних выборах в 95-ом округе были зафиксированы многочисленные нарушения. Еще на этапе процедуры жеребьевки для формирования участковых избирательных комиссий, заявил представитель организации, были зафиксированы первые нарушения. В частности, общественные активисты обвиняют одного из провластных кандидатов в организации фальсификации этого процесса, чему якобы способствовали председатель и члены окружной избирательной комиссии №95, которые одновременно являются работниками высшего учебного заведения, ректором которого является этот кандидат.

Также представители организации «За честные выборы!» обвиняют некоторых кандидатов в депутаты в округе в использовании в свою пользу бюллетеней, заполненных от имени людей, которые на самом деле умерли, или никогда не ходят на выборы. А.Козачук заявил, что такое голосование было зафиксировано на многих участках округа, однако члены избирательных комиссий на жалобы не реагировали.

Также представители организации заявили о нарушении и на этапе подведения итогов голосования. Речь идет об искусственном добавлении голосов провластному кандидату и, наоборот, лишении голосов оппозиционных кандидатов в протоколах о подсчете голосов на участках, что не отвечает реальному волеизъявлению в избирательных бюллетенях.