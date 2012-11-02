Кандидат Домбровский заявляет, что “Батькивщина” пытается грязными методами обеспечить победу своего кандидата в 11-ом округе

Киев. 2 ноября. УНИАН. Независимый кандидат в депутаты, самовыдвиженец, депутат Винницкого областного совета Александр Домбровский заявляет, что Объединенная оппозиция “Батькивщина” прибегает к нарушению законодательства, чтобы обеспечить победу своего кандидата в избирательном округе № 11 в Винницкой области, где он баллотируется.

Об этом А.Домбровский заявил на пресс-конференции в УНИАН.

В частности он сообщил, что этот избирательный округ стал „полигоном" для применения самых грязных технологий, черного пиара и использования силы как последнего аргумента.

„Подсчет голосов шел с многочисленными нарушениями со стороны председателя ОИК, который отказывается даже выполнять решение комиссии. Мы имеем на руках копии протоколов, которые принимались комиссией, где результаты на отдельных участках искажены. Принимаются бюллетени в разорванных коробках. Те же силы, которые распространяли листовки с черным пиаром, организуют провокации в ОИК, приписывая эти действия мне", - заявил А.Домбровский.

Он обратился к лидерам Объединенной оппозиции с просьбой „остановить такие действия и дать надлежащую оценку местным представителям партии, поведение которых бросает тень на политическую силу, за которую я агитировал, уважаю и поддерживаю”. А.Домбровский убежден, что сильная и честная политическая сила должна отмежеваться от людей, которые «руководствуются только собственными амбициями и пренебрегают какими-либо моральными принципами».

По словам А.Домбровского, в округе № 11 зафиксированы многочисленные нарушения, которые искажают результат голосования избирателей, поэтому он требует проведения честного и открытого пересчета голосов.

“Я поддержу и поддерживал позицию демократических сил о том, что в “болевых” округах, в “болевых” горячих точках честно, прозрачно, открыто в присутствии представителей политических партий, наблюдателей, международных наблюдателей нужно просто пересчитать голоса. И я официально заявлял и заявляю сегодня, что независимо от объективного пересчета результатов избирательной кампании, или в пользу Домбровского, или не в пользу Домбровского, я приму любой результат”, - сказал он.

А.Домбровский отметил, что баллотировался в Верховную Раду как независимый кандидат, его не поддерживала ни одна политическая партия, и считает, что в новом парламенте будет много депутатов, которые будут позиционировать себя как независимые кандидаты.

“Конечно, противостояние между двумя демократическими кандидатами: независимым и тем, который представляет демократическую партию, - это ненормально, это нонсенс”, - подчеркнул А.Домбровский. - Ведь у оппозиции не хватает голосов, чтобы сформировать коалицию собственными силами, поэтому им нужно искать понимание с независимыми кандидатами. И если такое отношение к тем, кто откровенно симпатизирует оппозиции, то как они смогут договориться с теми, кто занимает нейтральную позицию?"

По мнению А.Домбровского, закон одинаков для всех - и для представителей власти, и для оппозиционеров. «Нельзя под лозунгами демократического обновления власти фальсифицировать выборы. Такими действиями можно выиграть округ, но проиграть страну», - подчеркнул он.

По данным сайта ЦИК, после подсчета 82,72% голосов в округе №11 лидирует кандидат в депутаты Наталия Солейко, которая баллотировалась от "Батькивщины". За нее проголосовали 29,93% избирателей, за А.Домбровского - 28,99%.

1 ноября коллегия Винницкого окружного административного суда обязала ОИК 11-го избирательного округа провести повторный пересчет голосов на всех избирательных участках, где повреждена целостность упаковки избирательных бюллетеней.