Кандидат в депутаты Шилова заявляет о массовых нарушениях на выборах в Днепропетровской области

Киев. 2 ноября. УНИАН. Кандидат в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу № 38, депутат Днепропетровского областного совета Виктория Шилова заявляет о подкупе избирателей и фальсификациях, к которым прибегли представители Партии регионов во время выборов в области.

Об этом В.Шилова сказала на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Голодовка против фальсификации на выборах 2012: первая волна возмущения дошла до Киева. Какой будет реакция мирового сообщества и наблюдателей».

В.Шилова сообщила, что в округе № 38 победу одержал провластный кандидат Николай Солошенко, набрав 37,4% голосов избирателей. За В.Шилову проголосовал 20,43% избирателей.

При этом кандидат сообщила о массовых нарушениях законодательства во время избирательной кампании и в день голосования.

По ее словам, в день голосования представители Партии регионов незаконно подвозили людей на избирательные участки. «Так как явка избирателей по Днепропетровской области была очень низкой, и по моему округу в том числе, соответственно привоз своих людей колоссально увеличивал процент Партии регионов», - отметила В.Шилова.

Она также сообщила, что социальные работники приходили в каждый дом и под видом социологических опросов и мониторингов выясняли, кто будет голосовать за партию власти.

«Во все эти дома потом приехали и повезли людей на избирательный участок», - кандидат.

По словам В.Шиловой, эта технология позволила представителям Партии регионов набрать около 7% голосов. При этом, по ее словам, для подвоза людей на участки использовались машины Новомосковской городской организации ветеранов Украины.

По информации В.Шиловой, представители провластного кандидата осуществляли подкупал избирателей, раздавая пакеты с символикой Партии регионов, в которых были сахар, гречка и подсолнечное масло. Она отметила, что такие пакеты работники социальных служб раздавали по всей Днепропетровской области.

Также В.Шилова утверждает, что руководителей райгосадминистраций вызывали на совещания и ставили задачу обеспечить 70% явки избирателей на выборы и 60% голосов за Партию регионов и депутата от власти.

«При явке 70% они бы сделали 60% за кандидата и 60% - за Партию регионов, но так как явка была 53-55%, они добились всего 36%. В любом случае, они с 20% на 16% увеличили результат Партии регионов по Днепропетровской области», - заявила В.Шилова.

Она также показала копию документа, в котором говорится, что участковая избирательная комиссия разрешает находиться на ее заседаниях, а также на избирательном участке в день выборов, председателю поселкового совета, секретарю и землеустроителю. «Это сделано для того, чтобы фиксировать, кто пришел на выборы. Кто пришел голосовать, тот остается работать», - сказала В.Шилова, добавив, что это «узаконенная форма административного ресурса на выборах».

Кроме того, она также сообщила, что «хитом» в Днепропетровской области стал так называемый «социальный договор», заключенный якобы между губернатором и кандидатом от Партии регионов, в котором кандидат обязался отреставрировать за 5 лет ряд объектов инфраструктуры. «Фактически все эти объекты уже внесены в бюджет, они будут профинансированы за бюджетный счет. Избиратели подписывали такой «социальный договор» и шли голосовать за Партию регионов», - сказала В.Шилова, отметив, что подписи губернатора на договоре нет. По ее словам, благодаря таким «договорам» Партия регионов добавила себе еще 7% голосов.

По словам В.Шиловой, она подала иск в суд, в котором указала все факты фальсификаций и нарушений избирательного законодательства в Днепропетровской области.

В.Шилова также сообщила, что три дня назад объявила голодовку, протестуя против фальсификаций на выборах, однако сегодня решила ее прекратить. «Бороться с ними методом голодовки глупо, поэтому скорее всего, сегодня вечером я буду прекращать голодовку и буду бороться другими методами», - заявила она.