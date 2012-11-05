Хирург Евгений Соломонов: «Робот Da Vinci станет основным хирургическим инструментом будущего»

В 2012 году израильские клиники стали успешно использовать хирургическую систему Da Vinci для выполнения сложных операций на труднодоступных органах. Робот Da Vinci без рубцов удаляет сложные онкологические опухоли, которые не поддаются традиционному оперативному вмешательству.

Роботизированная хирургическая система Da Vinci, способная заменить непосредственное вмешательство врача в процессе операции, с 2000 года применяется в клиниках США. Прототип робота Da Vinci был разработан в конце 1980-х годов по заказу вооруженных сил Соединенных Штатов.

В 2009 году новый метод роботизированной хирургии открыла для себя израильская медицина. Хирургический робот Da Vinci получил признание в Израиле после успешного оперирования опухоли предстательной железы, обнаруженной у премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Тогда премьеру пришлось отправиться на лечение в США.

Сейчас хирургический робот Da Vinci используется израильским медицинским центром Хадасса, центром Рамбам, клиникой им. Хаима Шиба, а также врачами из клиник Бейлинсон и Ассута. Хирурги уже выполнили более 850 операций с помощью технологии Da Vinci. В основном, это урологические, кардиологические и гинекологические операции.

Доктор Евгений Соломонов, который был первопроходцем роботизированной хирургии в Израиле, считает, что в будущем робот Da Vinci станет основным хирургическим инструментом, применяемым для выполнения сложных операций. Врач обладает значительным опытом в хирургическом удалении труднодоступных метастазов на внутренней стороне печени.

Не вскрывая брюшную полость, робот Da Vinci под управлением опытного хирурга удаляет опухоли, которые непосредственно касаются крупных кровеносных сосудов. Оперирование с хирургическим роботом Da Vinci почти не вызывает потерь крови, позволяя выполнять тонкие операции без необходимости удаления пораженного органа или большой его части.

Хирургический робот Da Vinci оснащен четырьмя «руками» и пультом управления, за которым сидит оперирующий врач. Четыре роботизированных руки делают в теле пациента крошечные надрезы, проникая в нужные области. Четвертый надрез необходим для введения в оперируемую область видеокамеры, которая выводит на экран врача трехмерное изображение в десятикратном увеличении. Со своего пульта врач управляет движением камеры, а также манипуляциями роботизированных инструментов.

Первой операцией, выполненной израильскими хирургами с помощью системы Da Vinci, стало удаление доли печени у 22-летней женщины. Её печень была поражена паразитирующей инфекцией, вызывающей повреждения желчных протоков. Врачи больницы Бейлинсон во главе с Евгением Соломоновым провели операцию, используя возможности хирургического робота Da Vinci. Роботизированная операция избавила пациентку от необходимости открытой операции брюшной полости, больших шрамов и длительного болезненного периода восстановления.

Врачи называют роботизированные операции началом новой эры в хирургии. Минимальное хирургическое вмешательство и отсутствие рубцов при онкологических операциях стало возможным именно благодаря использованию четырехрукого робота Da Vinci.