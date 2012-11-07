Известные в банковских кругах братья Ростислав и Олег ПАВЛИЧЕНКО создали ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЁР».

Банк зарегистрирован, получил все необходимые лицензии Национального банка Украины, внесён в реестр участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В настоящее время ПАО «КБ «ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЁР» предоставляет весь перечень банковский услуг. Слоган учреждения «Украинский банк со швейцарским характером!».

Почему такой девиз и чем отличается новый банк от существующих - прокомментировал Председатель Правления Ростислав ПАВЛИЧЕНКО:

«Мы не создаём просто 176-ой по счёту банк! Формируется совершенно новый финансовый институт. Нам хватает опыта и знаний, как работать на финансовом рынке Украины... Но за основу, взята швейцарская модель построения и функционирования банковского учреждения. Система, где после второй мировой войны не зафиксировано ни одного случая банкротства банков. Надежность нашего учреждения – краеугольный камень, вокруг которого всё вращается. Это означает низкий порог рисков, отсутствие необоснованных спекулятивных операций, отсутствие ненужных трат….Мы не гонимся за показателями в чистом виде, и не раздуваем финансовый пузырь. Вначале – сохранить, и лишь затем приумножить. Надежность, которая рождает доверие.

На данный момент банк является семейным по структуре, но в будущем мы планируем сделать банк семейным по своей сути. Преемственность в поколениях. Мы рассматриваем каждого клиента, в первую очередь, как партнёра. Партнёра, который нам доверяет. Доверяет потому, что наш банк надёжный!».



Справка.

Собственники банка:

Ростислав ПАВЛИЧЕНКО - 60% и Олег ПАВЛИЧЕНКО - 40% акционерного капитала.

Руководство:

Председатель Наблюдательного Совета – Олег ПАВЛИЧЕНКО.

Председатель Правления – Ростислав ПАВЛИЧЕНКО..



Государственная регистрация Банка осуществлена 12 сентября 2012 года Шевченковской районной в г.Киеве государственной администрацией, №10741020000043180, код ЕГРПОУ 38322199.



19 октября 2012 года Банк получил банковскую лицензию №265 Национального банка Украины.26 октября 2012 года Национальный банк Украины предоставил ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК«ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЁР» Генеральную лицензию на осуществление валютных операций №265.



30 октября 2012 года ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЁР» было внесено в реестр участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Банку выдано свидетельство участника Фонда №218 от 30 октября 2012 г.