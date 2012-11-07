Несколько кандидатов в депутаты требуют провести повторные выборы в округе № 52 в Донецкой области

Киев. 7 ноября. УНИАН. Несколько кандидатов в народные депутаты требуют провести повторные выборы в округу № 52 в Донецкой области из-за массовых фальсификаций результатов голосования.

Об этом один из кандидатов в народные депутаты, самовыдвиженец Владимир Поддубный заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Проведение перевыборов в этом округе покажет реальную картину”, - считает В.Поддубный.

По его словам, фальсификации происходили не только в тех пяти резонансных округах, о которых сейчас говорят, - №№94, 132, 194, 197 та 223.

В.Поддубный отметил, что 90% составленных актов о нарушениях во время выборов по округу № 52 в Донецкой области при подсчете голосов, так и не были отправлены с избирательных участков, поскольку были уничтожены или вообще под угрозами изымались.

“Но та часть фактических документов, которая дошла до ОВК, позволяет заявить, что на большей части избирательных участков происходила фальсификация”, - заявил В.Поддубный.

В частности, он отметил, что были зафиксированы факты искусственного увеличения явки избирателей до 70-90% по 25 участкам; “карусели”; «проголосовали» 70 людей, которые умерли в последние два месяца; вбрасывались бюллетени.

“Это только малая часть тех нарушений, которые были в день голосования и после него”, - сказал В.Поддубный.

Он отметил, что по ряду фактов есть свидетели, которые готовы давать показания, но по многим фактам люди боятся свидетельствовать.

Кандидат сообщил, что уже поданы иски в суды, а также жалобы в ЦИК о нарушения в округе № 52.

В свою очередь кандидат в народные депутаты от партии “Батькивщина” Владимир Рыбак отметил, что реальная явка избирателей в округе № 52 составила максимум 50%, в то время как на сайте ЦИК значится более высокий показатель.

Он отметил, что в день голосования из участков в этом округе массово выводили наблюдателей, причем это касалось тех наблюдателей, которые составляли акты о нарушениях.

В.Рыбак сообщил, что также был зарегистрирован как наблюдатель и составил 6 актов о нарушениях.

“Мне было вынесено предупреждение, а потом вообще принято решение об удалении меня с участка при помощи работника милиции. Меня выволокли, надели наручники и доставили в райотдел, где я пробыл около полутора часов”, - сказал он.

В.Рыбак отметил, что подал иск в суд о незаконном удалении с участка, однако суд отклонил все его требования.

“У нас двоякое правосудие. Там, где власти выгодно пересчитать бюллетени, там суд выносит решение в пользу власти, там, где невыгодно, власть никаких действий не предпринимает”, - сказал он.

В.Поддубный сообщил, что требование о проведении повторных выборов поддерживают еще несколько кандидатов в народные депутаты, которые баллотировались в округе № 52.

Справка УНИАН. По данным сайта ЦИК, победителем выборов в округе № 52 в Донецкой области стал представитель Партии регионов Игорь Шкиря.