В Киеве ряд членов ОИК № 223 заангажированы, и действуют в интересах Пилипишина, убеждены кандидаты в этом округе

Киев. 7 ноября, УНИАН. Кандидат в народные депутаты в 223-м избирательном округе Киева Наталия Розинская заявляет, что протоколы с мокрыми печатями четко подтверждают победу в этом округе представителя ВО “Свобода” Юрия Левченко.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила Н.Розинская, она хоть и не победила, но видит свое задание в том, чтобы защитить выбор людей данного округа. “Мы хотим, чтобы голоса граждан и их волеизъявление были защищены”, - подчеркнула она.

Н.Розинская отметила, что неоднократно обращалась к Президенту Украины и к представителям власти, правоохранительных структур с просьбой разобраться с подсчетом голосов в этой ОИК. По ее словам, данная ситуация существенно вредит имиджу нашей страны.

Н.Розинская отметила, что кандидат в депутаты в округе №223 Виктор Пилипишин борется за депутатский мандат, потому что ему нужна депутатская неприкосновенность, чтобы избежать уголовного наказания, поскольку против него возбуждено несколько уголовных дел за нарушение им законодательства Украины, манипуляции с государственными средствами.

Другой кандидат, который баллотировался на этом же округе, Вадим Гладчук отметил, что “признал, что киевляне - жители Шевченковского района - проголосовали именно за Ю.Левченко, и признал это по протоколам с мокрыми печатями. Но Виктор Пилипишин, который имеет большинство в окружной избирательной комиссии, не согласился с поражением”, потому на сегодняшний день ситуация в округе остается напряженной.

В.Гладчук отметил, что против В.Пилипишина “возбуждено два уголовных дела, и потому этот человек борется до последнего, нарушая сам избирательный закон и принуждая нарушать избирательный закон окружную избирательную комиссию”.

В.Гладчук сообщил, что сегодня должна рассматриваться его жалоба в ЦИК относительно “неправомерных действий членов ОИК”. Он отметил, что назвал фамилии членов ОИК, которые действуют в интересах В.Пилипишина, поскольку “представляют его общественную организацию “Кияни передусім”, состоят с ним в семейных, дружеских и деловых отношениях”.

В.Гладчук отметил, что принес на пресс-конференцию “гламурные наручники из секс-шопа для В.Пилипишина”, которые и продемонстрировал журналистам. По его словам, этот политик должен нести ответственность за то, что не дает возможности определить реальные результаты голосования на данном округе.

В.Гладчук призвал правоохранительные органы дать оценку действиям членов ОИК, которые “умышленно, с целью фальсификации выборов, сорвали избирательный процесс”.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли они баллотироваться в случае повторных выборов в этом округе, В.Гладчук сказал, что обязательно будет баллотироваться на повторных выборах, если они будут объявлены.

Н.Розинская сказала: “Бесспорно, я приняла для себя решение, и я буду баллотироваться для того, чтобы не пропустить господина Пилипишина”. По ее словам, это она сделает, поскольку является “юридическим, официальным представителем инициативной группы в защиту Лукьяновского рынка, то есть за возвращение его в коммунальную собственность города Киева”, к захвату которого, по ее словам, якобы причастен В.Пилипишин. В то же время она отметила, что “не хочет препятствовать Юрию Левченко, потому что это было бы несправедливо и неправильно”. Потому “и я буду бороться против В.Пилипишина, а затем, когда придет это время, я с радостью сниму свою кандидатуру в пользу Ю.Левченко”, сказала Н.Розинская.

Как сообщал УНИАН, киевская окружная избирательная комиссия № 223 на сегодняшний день обработала лишь 88,11% электронных данных, в соответствии с которыми среди мажоритарщиков наибольшую поддержку получил представитель ВО "Свобода" Юрий Левченко, – 27,63%. Самовыдвиженец Виктор Пилипишин отстает от него на 0,15%, то есть на 36 голосов избирателей.