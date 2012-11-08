На 184 округе в протоколах с участков "нарисовали" разные цифры - СМИ

Члены окружкома при этом отказались пересчитывать голоса.

В разных копиях протоколов с нескольких избирательных участков 184-го избирательного округа обнаружились существенные расхождения в цифрах, которые, учитывая незначительный разрыв между кандидатами, могут повлиять на итог выборов в этом одномандатном округе, пишет Gazeta.ua.

Так, при подведении итогов выборов по округу, на ряде избирательных участков, а именно № 650002, 650033, 650091, 650177, 650181 и 650299 были обнаружены оригинальные протоколы с "мокрыми" печатями и подписями членов комиссий, но с абсолютно разными цифрами. Например, на участке № 650181 в одной копии протокола за кандидата Николая Дмитрука стоит цифра в 0 голосов, а в другой копии с того же участка за него уже проставлен 21 голос.

Как известно, согласно Закону Украины "О выборах народных депутатов", протоколы с одного избирательного участка не могут иметь расхождений. Законным путем для определения истинных итогов волеизъявления в таких случаях является пересчет голосов по спорным участкам. Однако девять членов 184-го окружкома 7 ноября проголосовали против пересчета. В результате теперь совершенно непонятно, каким образом будет установлена истина.

Напомним, по данным сайта ЦВК, на 184 избирательном округе победил представитель Партии регионов Николай Дмитрук. Он опережает своего главного конкурента самовыдвиженца Ивана Винника всего на 22 голоса. Однако, если сложить цифры в "спорных" протоколах, Иван Винник выигрывает с перевесом в сто голосов. Ранее в округе уже производился пересчет голосов по трем избирательным участка, в результате которого Дмитрук потерял шесть голосов.