Новая услуга от SIXT: прокат авто за рубежом

В преддверии новогодних и рождественских праздников компания SIXT представляет Вам свою новую услугу – прокат авто за рубежом.

Наша услуга для любителей путешествовать заграницей, не привязываясь к туристическим автобусам и общественному транспорту. Ведь на прокатном автомобиле можно увидеть гораздо больше, прочувствовать атмосферу страны и посетить ее самые тайные уголки!

Представьте, что по прибытию за рубеж, Вас ждет автомобиль, который Вы выбрали и оплатили в Украине. И никаких неожиданностей, никаких дополнительных платежей!

Ко всем преимуществам этой услуги прибавляется еще тот факт, что забронировать и оплатить прокат автомобиля в Украине, дешевле, чем оплачивать его за границей.

Услуга «Прокат авто за рубежом» включает в себя еще множество дополнительных услуг: Вы не останетесь со своими проблемами один в чужой стране – мы обеспечиваем Вам круглосуточную телефонную поддержку по любым возникающим проблемам! В тариф уже включена страховка повышенного типа и аэропортовский сбор, а сумма франшизы уменьшена на 50%. Вы можете быть уверены в том, что Вас по прибытию будет ждать именно тот автомобиль, который Вы выбрали в Украине: никаких замен и понижений класса автомобиля!

Все, что Вам нужно иметь при себе – это права международного образца и именной ваучер, который будем Вам выдан в Украине.

Компания SIXT – международная компания, представительства которой ВЫ сможете в 105 странах мира. Будьте уверены, что куда бы Вы ни решили путешествовать, Вы там обязательно найдете пункта проката компании SIXT.



Узнайте больше о тарифах на прокат автомобиля в разных странах мира – www.sixt.ua или позвонив в наш круглосуточный колл-центр +38 (044) 383 000 6.