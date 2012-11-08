Экономия до 7,5% при покупке автомобиля Тойота в «ВиДи Автострада»

С 5 по 30 ноября 2012 года поклонников бренда Тойота ожидает особый сюрприз в честь 75-й годовщины Toyota – возможность сэкономить до 7,5% при покупке популярных моделей в Тойота Центр Киев «ВиДи Автострада».

Идеальный городской автомобиль Toyota Yaris , стильный хэтчбек Toyota Auris и комфортабельный полноприводный кроссовер Toyota Highlander можно приобрести, сэкономив 5% от стоимости автомобиля*.

Легендарный седан Toyota Corolla можно приобрести выгоднее − до 5 % от стоимости автомобиля* (получив дополнительное оборудование на эту модель на сумму до 10 000 грн с НДС).

Динамичный и стильный седан Toyota Avensis можно приобрести, сэкономив 5 %, и получить комплект зимних шин в дополнение**.

Бизнес-седан Toyota Camry можно приобрести выгоднее — до 5 % от стоимости автомобиля*.

А новый спорткар GT86 можно приобрести с экономией 7,5% от стоимости автомобиля*.

История компании «Тойота» берет своё начало с середины 1930-х годов, когда молодой Киичиро Тойода увидел потенциал в серийных автомобилях массового производства. Через несколько лет было открыто новое автомобильное подразделение в текстильной компании Toyoda Automatic Loom Works. В 1937 году, благодаря настойчивости Киичиро Тойода, небольшое подразделение превратилось из Toyoda Enterprise в Toyota Motor Company.

Сегодня, спустя 75 лет, компания Toyota является одним из крупнейших автопроизводителей в мире и представлена более чем в 170 странах. За 75 лет компанией было реализовано более 200 миллионов автомобилей. Неизменно популярная модель Toyota – Corolla прочно удерживает позиции лидера продаж – в мире было продано более 39 миллионов автомобилей данной модели.

По вопросам приобретения автомобилей Toyota можно обратиться к консультантам Тойота Центр Киев «ВиДи Автострада» по тел. +38 (044) 50-333-50 или по адресу: ул. Большая Окружная, 56.

Предложения действуют с 5 по 30 ноября 2012 года во всей дилерской сети ПИИ «Тойота-Украина».

* Стоимость автомобиля указано на сайте www.toyota-ua.com

** Имеется в виду приобретение зимнего комплекта шин в Тойота Центр Киев «ВиДи Автострада» за 1 грн (с НДС).

Тойота Центр Киев «ВиДи Автострада» является неотъемлемой частью «ВиДи АвтоСити» - первого и единственного в Украине Города Автомобилей. «ВиДи АвтоСити» - это объединение четырнадцати дилерских центров в Киеве и Одессе общей площадью 50 000 кв. метров, это свыше 100 моделей разных марок, это более 150 сервисных постов, которые обслуживают до 470 автомобилей в день. Это полный комплекс услуг, включая тест-драйв, покупку авто, страхование, лизинг, кредит, trade-in (обмен автомобиля с пробегом на новый с доплатой разницы стоимости), официальный сервис, аксессуары и запчасти. Это единая Программа Лояльности «ВиДи АвтоСити», дающая возможность пользоваться скидками на обслуживание автомобиля, покупку аксессуаров и запчастей, а также получать дополнительные привилегии в любом дилерском и сервисном центре Киева и Одессы, входящем в состав Города Автомобилей. Это премиальное обслуживание во всем. Это настоящий Город Автомобилей!

«ВиДи Автострада»

Город Автомобилей. «ВиДи АвтоСити»

Большая Кольцевая, 56-62

Софиевская Борщаговка, г. Киев

5033350

www.toyota-ua.com