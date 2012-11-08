Киев. 8 ноября. УНИАН. Участники избирательного процесса заявляют о выявленных фальсификациях в округе №184 в Херсонской области, в результате которых победил провластный кандидат.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили кандидаты в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 184 Иван Винник (беспартийный, самовыдвиженец) и Игорь Литвин (партия «УДАР» Виталия Кличко); представитель партии «УДАР» Виталия Кличко в ЦИК с правом совещательного голоса Валерий Карпунцов.

По словам И.Винника, который, по нынешним данным ЦИК, занимает вторую позицию в округе, он должен был одержать стопроцентно победу, причем с отрывом почти в 8 тыс. голосов. Об этом, по его словам, говорил exit-poll, проведенный его штабом, данные которого считает «достаточно чистыми», потому что, в частности, результат этого exit-poll во многомандатном округе очень близок к данным ЦИК.

«Я не думал и не считал, что именно подсчет голосов будет самой большой проблемой», - отметил И.Винник.

Он обратил внимание на то, что, по данным ЦИК, на сегодняшний день провластный кандидат в 184-м округе Николай Дмитрук опережает его на 22 голоса. «Два дня тому назад эта разница составляла 92 голоса. Но мы нашли технические ошибки, вводились некорректно данные из участковых комиссий в этот итоговый протокол ОИК. Но это еще не все. Мы нашли достаточно много и других нарушений, о которых хотим сообщить», - сказал кандидат.

Так, И.Литвин заявил, что на руках у членов ОИК были оригинальные протоколы с «мокрыми» печатями и подписями членов участковой комиссии, но с абсолютно разными цифрами относительно волеизъявления граждан Украины. И таких спорных участков не один. Представители оппозиционных сил в ОИК стали требовать пересчета голосов в определенных участках округа.

Как сообщил член ОИК в одномандатном избирательном округе № 184 Александр Довбня, также присутствовавший на пресс-конференции, 5 ноября ЦИК вернул протокол на уточнение в ОИК, после чего «в комиссии началось что-то непонятное».

«Из 18 членов ОИК у нас большинство представители Партии регионов, их подавляющее большинство в нашей комиссии. Поэтому, начиная с приема бюллетеней и голосования, которое идет непрерывно, было очень тяжело докапываться до истины и устанавливать эту истину», - сказал А.Довбня.

По его словам, после 5 ноября членов комиссии, которые представляли провластные силы, нельзя было собрать на заседание, потому что они начали «болеть и брать больничные» - не собирался кворум. Для уточнения ЦИК отвела ОИК два дня. В то же время вчера вечером комиссия все-таки собралась на заседание, не пригласив тех членов, которые настаивали на пересчете голосов на ряде участков. Заседание было проведено даже без секретаря комиссии и был подписан «уточненный протокол», который в ближайшее время будет передан в ЦИК.

В.Карпунцов заявил, что вчера передал в ЦИК информацию относительно одного из участков 184-го округа, согласно которой разрыв между Н.Дмитруком и И.Винником не просто сокращается, а полностью меняет победителя, причем с немалым отрывом.

«Поскольку мы имеем два экземпляра легитимных протоколов и разницу между ними существенную, которая честно говоря, полностью меняет результат выборов, ОИК должна была бы сделать пересчет, но она ни в какую не хотела этого делать. Я хочу сказать, что видел случаи запугивания членов комиссии. То, что комиссия была в определенной мере под давлением со стороны власти, я могу полностью понять, видя то, как оно происходило», - заявил И.Винник.

Он отметил, что в 184-м округе есть в целом шесть протоколов из участковых комиссий с печатями, подписями, должным образом оформленные, в которых данные о кандидатах в значительной степени отличаются от данных, которые есть на сайте ЦИК. «А от меня самый главный тезис, что, если учесть информацию, которая содержится в этих протоколах, то полностью меняется победитель по 184-му округу: Винник будет опережать Дмитрука на 100 голосов. Это является существенным, учитывая, что сейчас отставание 22 голоса, и «регионалы» уже празднуют победу в этом округе», - сказал он.

По словам И.Винника, его командой при поддержке «УДАРа» и других оппозиционных сил будут приняты все законные меры, чтобы ОИК установила истинные результаты голосования в округе, в том числе обратится в суд. Он также заявил, что надеется и в дальнейшем на поддержку жителей Новой Каховки, границы которой охватывает 184-й округ, где размещено его предприятие и где он родился.