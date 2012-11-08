На Херсонщине заявляют о фальсификациях в пользу кандидата от власти

У оппозиции есть информация, что на членов ОИК оказывается давление.

В Центральную избирательную комиссию везут фальшивый протокол выборов по 184 округу. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в УНИАН заявил член ОИК 184 Александр Довбня.

"Вчера вечером, 7 ноября, состоялось тайное заседание ОВК 184 из представителей Партии регионов и их сателлитов, на котором приняли решение подписать итоговый протокол выборов. Ни я, ни секретарь комиссии Андрей Косоног на заседание комиссии приглашены не были. Кроме того, было проигнорировано наше право на выражение особого мнения. Вместо этого они составили акт, будто мы с Косоногом и еще пятью членами ОИК 184 отказались от подписи", - рассказал Александр Довбня. По его словам, такая поспешность вызвана желанием местного руководства Партии регионов быстрее сделать депутатом своего кандидата Николая Дмитрука.

Также на пресс-конференции заявили, что у оппозиционных кандидатов есть факты фальсификации на скандальном округе и попыток провластного кандидата давить на членов ОИК для обеспечения "правильного" результата выборов. "Мы располагаем информацией, что на членов ОИК оказывается давление. 6 ноября 10 членов ОИК №184 приняли решение о пересчете голосов. Но уже на утро 7 ноября главу ОИК Николая Григорца вытащили из городской больницы, с инфарктного отделения, для принятия "правильного" решения. Те люди, которые вчера голосовали за пересчет, вдруг изменили свое мнение", – заявил кандидат в народные депутаты в 184 округе Иван Винник.

Напомним, при подведении итогов выборов по округу, на ряде избирательных участков, а именно № 650002, 650033, 650091, 650177, 650181 и 650299 были обнаружены оригинальные протоколы с "мокрыми" печатями и подписями членов комиссий, но с абсолютно разными итогами голосования по отдельным кандидатам. Например, на участке № 650181 в одной копии протокола за кандидата Николая Дмитрука стоит цифра в 0 голосов, а в другой копии с того же участка за него уже проставлен 21 голос.

Как известно, согласно Закону Украины "О выборах народных депутатов", протоколы с одного избирательного участка не могут иметь расхождений. Законным путем для определения истинных итогов волеизъявления в таких случаях является пересчет голосов по спорным участкам. Однако девять членов 184-го окружкома 7 ноября проголосовали против пересчета. В результате теперь совершенно непонятно, каким образом будет установлена истина.

По данным сайта ЦВК, на 184 избирательном округе победил представитель Партии регионов Николай Дмитрук. Он опережает своего главного конкурента самовыдвиженца Ивана Винника всего на 22 голоса. Однако, если сложить цифры в "спорных" протоколах, Иван Винник выигрывает с перевесом в сто голосов. Ранее в округе уже производился пересчет голосов по трем избирательным участка, в результате которого Дмитрук потерял шесть голосов.