АЛЬФА-БАНК открывает первое розничное отделение для персонального обслуживания клиентов в бизнес-центре «ЛЕОНАРДО»

Альфа-Банк и бизнес-центр «Леонардо» сообщили об открытии отделения «Киевское», спланированного в новой концепции, как с точки зрения дизайна, так и подхода к банковскому сервису. Акцент в обслуживании сделан на индивидуальный подход: персональный менеджер будет сопровождать клиента на протяжении всего периода сотрудничества с Банком.

«Бизнес-центр «Леонардо» избрали местом размещения своих штаб-квартир многие ведущие украинские и зарубежные компании. Большинство сотрудников этих компаний – люди с высоким уровнем доходов, требующие индивидуального подхода и высокопрофессиональных консультаций по управлению своими финансами. Вполне логично, что для обслуживания таких клиентов Альфа-Банк выбрал именно наш бизнес-центр. Мы уверены, что сможем оправдать высокие требования Альфа-Банка, и впереди нас ожидают десятилетия взаимовыгодного партнерства», - отметил директор БЦ «Леонардо» Ростислав Левинзон.

«Мы можем с гордостью говорить о том, что вместе с развитием розничного бизнеса Альфа-Банка растут и развиваются наши клиенты, - отмечает директор Розничного бизнеса Альфа-Банка (Украина) Пиотр Качмарек. – Среди наших клиентов уже понятен сегмент, которому недостаточно просто качественного и оперативного обслуживания в отделениях. Эти клиенты ждут от нас новых предложений и индивидуального подхода, который мы готовы предложить».

Альфа-Банк (Украина) - универсальный коммерческий банк, который является частью международного консорциума «Альфа-Групп» и входит в число крупнейших банков Украины. Банк занимает лидирующие позиции во всех сегментах банковского рынка Украины. Альфа-Банк (Украина) пользуется репутацией надежного и стабильного финансового института с быстрым, удобным сервисом и инновационным подходом к обслуживанию клиентов.

Бизнес-центр «Леонардо» — бизнес-центр класса А, расположенный в центе деловой активности Киева на пересечении ул. Б. Хмельницкого и Владимирской. Бизнес-центр вводился в эксплуатацию двумя очередями. Первая очередь принадлежит компании Квинн Пропертиз Юкрейн, второй очередью владеет ЕСТА Холдинг. Бизнес-центр Леонардо имеет общую площадь 23 050 кв. м, несколько ресторанов и фитнес-центр. В 2007 году бизнес-центр был удостоен награды Russia & CIS Premier Real Estate Award как наиболее выдающийся проект года.

Детальная информация:

Алексей Сывак, главный советник CFC Consulting

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