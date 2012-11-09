9 ноября в Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма в Верховной Раде Украины состоялся круглый стол на тему : «Неофашизм в Украине: миф или реальность».

Инициатором проведения круглого стола выступили: «Международный антифашистский фронт», Еврейский форум Украины, представители воинской, научной и ветеранской среды. В мероприятии приняли участие около 50-ти общественных деятелей Украины, правозащитников, ученых, а также представители молодежи.

Сопредседатель Международного антифашистского фронта Украины, Народный депутат Украины Вадим Колесниченко открывая Круглый стол заявил, что «половина нового украинского парламента – партия «Свобода» и другие оппозиционные партии подписав соглашение о сотрудничестве фактически выступают за пересмотр итогов Второй мировой войны, приговора Нюрнбергского парламента и за героизации фашистских пособников. При этом они, фактически, перекрывают возможности евроинтеграции для Украины. Ведь, 25 февраля 2010 года Европейский парламент принял специальную резолюцию по Украине в которой осудил любые попытки героизации ОУН-УПА и Шухевича с Бандерой, как лиц сотрудничавших с фашизмом».

Секретарь совета организаций военнослужащих, правоохранителей и ветеранов Олег Гук считает, что «украинское общество достигло рубежа деградации и деморализации, ведь за представителя «Свободы» по Шевченковскому р-ну, г. Киева проголосовали десятки тысяч людей живущих фактически на костях 200 тыс. невиновных жертв уничтоженных в Бабьем Яру».

Глава Международного комитета защиты прав человека Игорь Данилов призвал запретить в Украине деятельность всех неонацистских, неофашистских организаций, а Старший научный сотрудник Института государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины Михаил Товт объединил мнение многих выступающих и выступил с инициативой «создать компетентный орган с полномочиями на проведение экспертизы деятельности организаций, материалов, публикаций в СМИ на предмет наличия в них неофашистских, ксенофобских, неонацистских, антисемитских идей». Это же предложение вошло в единогласно принятую Резолюцию Круглого стола, центральными пунктами которой стало обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Министерству юстиции Украины, Министерству внутренних дел Украины, Министерству образовании и науки, молодёжи и спорта, Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины с требованиями неотложно активизировать деятельность органов государственной власти, органов контроля и надзора, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, СМИ в сфере борьбы с проявлениями фашизма, ксенофобии, нацизма, антисемитизма и другими формами нетерпимости; осуществить мониторинг деятельности ультраправых организаций и движений в отношении наличия в их деятельности неонацистских, ксенофобских, нацистских, антисемитистских аспектов, в случае нахождения таковой – решить вопрос об отмене регистрации таких организаций и привлечь руководителей организаций к законодательно установленной ответственности; обеспечить реализацию Постановлений Верховной Рады Украины «О создании Национального военного мемориального кладбища», «О создании Аллеи Воинской Славы в Парке Вечной Славы города Киева»; принять Закон Украины «О запрещении героизации фашистских коллаборационистов».



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Ежегодно 9 ноября в мире отмечается Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, который приурочен к событиям «Хрустальной ночи» - первой массовой акции прямого физического насилия по отношению к евреям на территории Третьего рейха в фашисткой Гремании), прошедшей в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года