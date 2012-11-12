В с.Гатное проводили в последний путь 52 советских воинов, погибших во время ВОВ

Сотни людей пришли 10 ноября 2012 г. к Мемориалу погибшим воинам в селе Гатное на Киевщине, чтобы проводить в последний путь 52 бойцов-красноармейцев, останки которых были найдены поисковыми отрядами на местах боев в Киевской области.

В торжественной обстановке, под залпы военного салюта, останки бойцов были преданы земле. Состоялся торжественный митинг-реквием и молебен в память о погибших.

«Сегодня мы проводим в последний путь советских солдат и офицеров, которые отдали свои жизни, защищая Киев. Они погибли за то, чтобы мы могли сегодня свободно жить на нашей земле и растить детей, за наше с вами будущее», - сказал Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, выступая на торжественной церемонии.

«Правду говорят: война не заканчивается, пока не похоронен последний погибший на ней солдат. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы каждый погибший советский воин был найден и предан земле. Мы всегда будем помнить об их героическом подвиге. Вечная им память и вечная слава!», - сказал Юрий Бойко.

Он выразил благодарность представителям поискового отряда «Днепр – Украина» за их нужное для страны дело. Ведь земля возле Киева до сих пор хранит страшную память о минувшей войне. Снова и снова археологи из поискового отряда «Днепр-Украина» находят останки погибших воинов и делают все возможное для их опознания.

«В этот раз удалось опознать останки 8 погибших бойцов, разыскать родственников большинства из них. Это очень важно, чтобы дети, внуки знали, как и где сложили головы их героические отцы и деды, получили на память о них личные вещи», - отметил командир археологического поискового отряда «Днепр-Украина» Сергей Распашнюк.

За весомый личный вклад в дело увековечения памяти погибших во время Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание молодежи, плодотворную общественную деятельность представители отряда «Днепр – Украина» Указом Президента Украины от 9 ноября 2012 года награждены орденами и медалями.



Справочно:

Нынешняя церемония перезахоронения павших советских воинов в Гатном уже не первая – в мае 2012 года здесь были перезахоронены останки 70 погибших советских бойцов и торжественно открыт Мемориал в память о погибших, в ноябре прошлого года были перезахоронены останки 125 красноармейцев. Ранее подобные мероприятия проводились с. Балыкощученка неподалеку от Ржищева, в селе Толокунь Вышгородского района, в пгт. Гребенки Васильковского района, в с. Лютеж Вышгородского района Киевской области.

Значительную помощь в поиске останков погибших в Великой Отечественной войне советских бойцов, поиске их родственников во всех уголках бывшего СССР, упорядочении памятников в Киевской области, организации торжественных перезахоронений оказывает Юрий Бойко. В частности он всячески способствует работе археологических поисковых отрядов, таких как отряд «Днепр - Украина».