Глава Антирейдерского союза заявляет о давлении со стороны правоохранительных органов

Киев. 12 ноября. УНИАН. Глава Антирейдерского союза Андрей Семидидько заявляет о давлении силовых структур после того, как он решил поддержать акционеров компании “Житомирские ласощи”.

Об этом А.Семидидько сообщил на пресс-конференции в УНИАН

“Спустя неделю (после проведения пресс-конференции в УНИАН 23 октября) в отношении меня Генеральная прокуратора отменила постановление о закрытии уголовного дела”, - сообщил А.Семидидько. По его словам, уголовное дело было открыто в 2010 году, когда он не явился по требованию суда на эфир 5 канала, чтобы зачитать решение суда о непричастности Портнова Андрея, начальника департамента по вопросам судоустройства в Украине и советника Президента Виктора Януковича, к рейдерству.

А.Семидидько также отметил, что в отношении адвокатов, защищающих имущество компании “Житомирские ласощи”, предпринимаются методы психологического давления путем подачи судебных исков о защите чести и деловой репутации.

“В отношении Юрия Лещинского (бывшего акционера ЗАО “Житомирские ласощи”, проживающего на территории США) было возбуждено уголовное дело, в отношении адвоката Алексеевой и Олега Коляды рассматривается в суде иск о взыскании 1 млн грн в качестве морального ущерба Игорю Бойко и другим сотрудникам и лицам, имеющим отношение к “Житомирским ласощам”, - заявил глава Антирейдерского союза.

Напомним, представители Delta Capital SA, бывшего мажоритарного акционера ЗАО “Житомирские ласощи” (95,7% акций), считают, что в ноябре 2010 года произошел рейдерский захват, когда их компанию не допустили на собрание акционеров, в ходе которого было принято решение о слиянии ЗАО «Житомирские ласощи» и компании «Будстайл XXI».

По информации компании-истца, основанием для недопущения ее к участию в общем собрании стало постановление Окружного административного суда Киева, которым Delta Capital SA была исключена из реестра акционеров ЗАО «Житомирские ласощи», а также был отменен ряд эмиссий акций кондитерской фабрики. Нынешнее руководство фабрики отрицает наличие рейдерской схемы.

Справка УНИАН. Антирейдерский союз предпринимателей Украины создан в 2005 году владельцами предприятий, подвергшихся рейдерской атаке. Деятельность союза нацелена на борьбу с рейдерством, защиту интересов и собственности своих членов. Союз работает над созданием и ведением информационной базы судей, принимающих неправомерные решения, а также юридических и физических лиц, участвующих в рейдерских атаках. С начала своей деятельности союз зафиксировал около 800 случаев использования схем незаконного поглощения и захвата предприятий в Украине.

Кроме того, Антирейдерский союз инициировал создание в 2007 году Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий при Кабинете Министров Украины.