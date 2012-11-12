Заседание Окружного апелляционного суда Киева по делу компании “Житомирские ласощи” перенесено на 22 ноября
Киев. 12 ноября. УНИАН. Заседание Окружного апелляционного суда Киева, на котором должен рассматриваться корпоративный конфликт между акционерами компании "Житомирские ласощи", перенесено с 25 октября на 22 ноября.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители компании Delta Capital SA.
“Перенесли на 22 ноября, чтобы Лещинский (акционер, проживает в США - УНИАН) как апеллянт успел получить повестку о том, что 22-го будет рассматриваться его апелляционная жалоба”, - отметила юрист Наталья Мельник.
По словам юриста, они добиваются восстановления прав компании Delta Capital SA на "Житомирские ласощи", которая была исключена из реестра собственников в 2010 году.
Н. Мельник также назвала предвзятыми решения судов, которые принимались не в их пользу.
“Эти дела должны были рассматривать разные судьи, но на самом деле, если взять информацию из Единого реестра судебных решений, жалобы в 2011 году рассматривали почти одни и те же судьи, которые входили в состав коллегии”, - подчеркнула она.
Во время пресс-конференции перед журналистами в режиме скайп-включения выступил и акционер житомирского предприятия Юрий Лещинский.
“Все эти житомирские судьи, ривненские судьи, это понятно, что они руководствуются не только наживой, но и также есть где-то человек, который этим всем руководит”, - сообщил Ю. Лещинский.
Напомним, представители Delta Capital SA, бывшего мажоритарного акционера ЗАО “Житомирские ласощи” (95,7% акций), считают, что в ноябре 2010 года произошел рейдерский захват, когда их компанию не допустили на собрание акционеров, в ходе которого было принято решение о слиянии ЗАО «Житомирські ласощі» и компании «Будстайл XXI».
По информации компании-истца, основанием для недопущения ее к участию в общем собрании стало постановление Окружного административного суда Киева, которым Delta Capital SA была исключена из реестра акционеров ЗАО «Житомирские ласощи», а также был отменен ряд эмиссий акций кондитерской фабрики. Нынешнее руководство фабрики отрицает наличие рейдерской схемы.
Справка УНИАН. Кондитерская фабрика "Житомирські ласощі" (создана в 1944 году) – один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. На фабрике производится более 227 видов продукции.