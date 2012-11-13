Автоимпортеры против введения пошлин на импортное топливо

Поставки на украинский рынок современных импортных автомобилей существенно сократится, если в Украине будут введены заградительные пошлины на импортное топливо, а производителей нефтепродуктов обяжут добавлять в их состав биоэтанол. К такому выводу пришли участники Третьего ежегодного съезда автодилеров Востока Украины, состоявшегося 9 ноября в г. Донецке.

По мнению участников форума, после введения пошлин, дефицит импортного топлива, соответствующего евростандартам, чиновники планируют компенсировать отечественным бензином более низкого качества, что нанесет непоправимый ущерб отечественному авторынку.

«Если в Украине появятся заградительные пошлины на импортные нефтепродукты, мы должны быть готовы к тому, что качественного топлива станет гораздо меньше, и оно значительно подорожает. Существует реальная опасность того, что люди станут меньше покупать новые импортные автомобили, потому что их просто нечем будет заправлять», - подчеркнул, выступая на съезде, председатель Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

«После введения заградительных пошлин на импортные нефтепродукты Украину ждет топливный коллапс, который ударит не только по всем ведущим сетям АЗС, но и по владельцам всех современных автомобилей в стране», - отметила в своем выступлении на съезде Елена Хилиенко, генеральный директор компании «Параллель» http://www.parallel.ua/ .

Участники съезда автодилеров также проанализировали опыт европейских стран по переходу на топливо с содержанием биоэтанола, и отметили, что Европа уже сворачивает эксперимент. Причины – топливо с содержанием спирта пригодно исключительно для автомобилей со специальной топливной системой. Во всех остальных случаях т.н. спиртовые бензины наносят ущерб машинам. «Биоэтанол в смеси с углеводородами растворяет резину и пластик. Понятно, что такое вещество способно нанести непоправимый вред неприспособленному для этого вида топлива автомобилю, которых в Украине подавляющее большинство», - подчеркнул директор по качеству компании «Параллель» Александр Титов.

Участники съезда призвали отечественных законодателей и правительство не торопиться с нововведениями, прислушаться к мнению участников автомобильного рынка и реализовывать взвешенную политику в отношении отечественного нефтерынка, которая бы не наносила ущерб интересам конечному потребителю.

Справка

ООО «Параллель-М ЛТД» - Сеть под брендом «Параллель» сегодня насчитывает 115 АЗК, из них 35 АЗС являются джобберами компании, использующими бренд «Параллель» на основании соответствующего договора (20 АЗС компании «Донбасснефтепродукт» и 15 АЗС компании «Нефтепромторг»).

Также «Параллель» использует торговую марку «Гефест» в Запорожской области и АР Крым (всего 2 АЗС) и торговую марку PitStop в г. Донецке (1 АЗК), еще 13 АЗС компаний «Донбасснефтепродукт» (8) и «Нефтепромторг» (5) реализуют топливо компании «Параллель» в сети своих АЗС.

Бренд «Параллель» сегодня представлен в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Уставной капитал ООО "Параллель-М ЛТД" контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания Группы СКМ. 100% акций Компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.