В Киеве представлена авторская серия натуральных приправ от шеф-повара Хименеса-Браво

Киев. 13 ноября. УНИАН. В Киеве представлена авторская серия натуральных приправ от шеф-повара, обладателя титула World Master Chef Эктора Хименеса-Браво, которые можно будет приобрести в отечественной торговой сети в канун Нового года.

Серию представил на пресс-конференции в УНИАН сам шеф-повар.

Э.Хименес-Браво сообщил, что серия приправ «Кулинарный шедевр» будет состоять из 12 вариантов сочетания различных специй. Причем, как подчеркнул шеф-повар, это приправы, которые не будут содержать консервантов, усилителей вкуса или красителей, а состоять исключительно из натуральных специй и с минимальным количеством соли или вообще без нее. Вместе с некоторыми упаковками приправ будут продаваться пакеты для запекания, что должно обеспечить именно тот вкус блюд, который придумал известный повар.

Э.Хименес-Браво также сообщил, что использовались прожаренные специи, и благодаря этому приправы приобрели усиленный, более нежный вкус.

Партнером по изготовлению авторских приправ выступила харьковская компания ЧП «СПС» (производитель ТМ «Приправка»).

«Во всех странах СНГ я искал продукцию, которой мог бы по-настоящему гордиться. В то же время я искал партнера, который бы разделял мое виденье высшего качества и подхода к международному уровню качества, мое виденье кулинарного искусства, подходы к здоровому образу жизни. И это абсолютно понятно, что этот партнер - «Приправка», - отметил шеф-повар.

Над разработкой серии «Кулинарный шедевр» партнеры работали сообща с конца прошлого года.

«Результатом стала серия приправ, которые не только включают натуральные продукты, но и продукты, имеющие высший уровень качества и запакованные на высшем уровне качества», - Подчеркнул Э.Хименес-Браво.

Каждая из приправ содержит от 18 до 20 специй, и может быть использована как для традиционной, так и высокой кухни.

При изготовлении серии приправ использованы лучшие специи из самых отдаленных уголков мира, а часть из них впервые попала в Украину.

Как отметил генеральный директор компании ЧП «СПС» Андрей Зинчук, предприятие работает на рынке уже 12 лет, и приоритетом для бренда ТМ «Приправка» является производство натурального, качественного и интересного для потребителя продукта. По его словам, самым сложным в реализации проекта «Кулинарный шедевр» стал поиск ингредиентов для приправ.

«Поскольку Эктор в состав этих приправ ввел столько экзотичных специй и пряностей, о многих из которых наши потребители даже не слышали. Нам пришлось изучать эту сферу, искать эти ингредиенты. Это было очень трудно. Какие-то мы все же не смогли найти, во всяком случае в сухом виде их не изготовляют, но большинство из них нашли, и создали рецептуры», - сообщил А.Зинчук.

Как отметила директор по маркетингу компании ЧП «СПС» Ольга Ромащенко, количество ингредиентов, имеющееся в приправах серии «Кулинарный шедевр», влияет на повышение себестоимости продукта, но все же эта продукция будет доступной для большинства потребителей, которые захотят приготовить многообразные блюда. Ценовой диапазон, по ее словам, будет от 6,50 грн до 7,50 грн за упаковку, в зависимости от точки продажи товара.

«Эта продукция не дороже выпускаемой ныне конкурентами, но она здорова», - прибавил Э.Хименес-Браво.