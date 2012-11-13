Компания «ИстКлиппер» обжаловала в Апелляционном суде решение о конфискации самолета Як-40 и наложении штрафа в размере 5,796 млн грн

Киев. 13 ноября. УНИАН. Украинская дочка итальянской “СкайСтартрейдинг” ООО «ИстКлиппер» обжаловала в Апелляционном суде решение Ленинского райсуда Запорожья от 17 октября 2012 года о конфискации самолета Як-40 и наложении штрафа в размере 5,796 млн грн.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор компании «ИстКлиппер» Владимир Борис.

«Мы просим Апелляционный суд отменить постановление Ленинского райсуда Запорожья.

При рассмотрении дела Ленинский суд проигнорировал требования закона по обеспечению полного и объективного рассмотрения и исследования всех обстоятельств дела. Суд не смог даже определить, какие же противоправные действия я совершил, а наложение на меня административного взыскания осуществил на основании недействующей правовой нормы и вне процессуальных сроков, установленных законодательством», - сказал он.

По словам В. Бориса, в 2006 году сербская компания «СкайСтарЭкспресс», которая также является дочкой итальянской компании “СкайСтартрейдинг”, приобрела 2 самолета ЯК-40 1971 и 1978 года выпуска. Один из этих самолетов был ввезен в Украину в 2010 году, прошел таможенный контроль через Ивано-Франковскую таможню и эксплуатируется в Украине.

Второй самолет из-за невозможности эксплуатации в Сербии по остаточной стоимости куплен компанией «ИстКлиппер» за 10 тыс. евро, отправлен на ремонт на Минский авиаремонтный завод, затем на доукомплектацию в Запорожье на ремонтную базу ЧАО «Аивакомпания «Константа» и был представлен для таможенного контроля на Запорожской таможне. Ресурс эксплуатации самолета составлял не более 3 лет и 9 месяцев.

Стоимость ремонта самолета на Минском авиаремонтном заводе согласно контракту составила 571,263 тыс. евро.

Для прохождения таможенных процедур и выплаты таможенных пошлин «ИстКлиппер» заказал оценку самолета у компании «Национальная экспертно-правовая-группа», которая оценила самолет в 473,192 тыс. грн.

При этом эксперты-оценщики отмечали, что самолет находится в техническом состоянии, которое не отвечает требованиям летной пригодности государственных авиавластей Украины, что не позволяет эксплуатировать его для коммерческих пассажирских перевозок.

В то же время, Запорожская таможня приняла решение об оценке самолета в 232,676 тыс. евро, отказавшись тем самым от результатов экспертной оценки.

«Таможенники начали накручивать стоимость самолета и посчитали, что его стоимость увеличилась на стоимость ремонта, хотя закон этого не предусматривал. В результате такого неожиданного решения Запорожской таможни 17 октября Ленинский райсуд Запорожья признал меня виновным», - сказал В.Борис.

В.Борис также отметил, что готов рассматривать возможность обращения в Европейские судебные инстанции в случае, если Апелляционный суд не прислушается к аргументам компании «Ист Клиппер».

В то же время, В.Борис отметил, что не исключает возможности, «что чиновники Запорожской таможни лоббировали интересы конкурентов, работающих на рынке авиаперевозок».

«У нас есть подозрения, что возможно, это конкуренты препятствуют, это позволяет понять, почему таможенники поменяли свои подходы, но у нас нет доказательств», - сказал он.