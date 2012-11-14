Эксперты среди кандидатов на должность председателя ВР называют Клюева, Лавриновича, Тигипко, Порошенко и Мищенко

Киев. 14 ноября. УНИАН. Эксперты среди возможных кандидатов на должность председателя Верховной Рады называют Андрея Клюева, Александра Лавриновича, Сергея Тигипко, Петра Порошенко и Сергея Мищенко.

На пресс-конференции в УНИАН директор Центра общественно-информационных технологий “Форум” Валерий Дымов сказал, что на сегодняшний день «выкристаллизовывается несколько людей, несколько политических сил, которые хотели бы получить должность спикера Верховной Рады Украины с тем, чтобы с этой должности стартовать на президентские выборы».

В то же время эксперт отметил, что данная должность является непривлекательной, поскольку реальные кандидаты на пост Президента Украины, находясь в должности председателя ВР, берут на себя весь негатив, который направляется на парламент.

Говоря о возможных кандидатах от Партии регионов на должность спикера, В.Дымов отметил, что А.Лавринович или С.Тигипко, которых сегодня называют эксперты, “не будут поддержаны, поскольку они имеют как тех, кто их поддерживает, так и тех, кто не хотел бы, чтобы усиливалось какое-то другое крыло во власти”.

По его словам, не исключено, что спикером может стать кто-то из самовыдвиженцев.

Вице-президент ассоциации PR Ukraine Александр Юркевич считает, что логичным было бы для Партии регионов в ситуации, когда “надвигается новая волна экономического кризиса, учитывая непростые отношения с Западом”, поделиться должностью спикера, в частности, с кем-то из тех самовыдвиженцев, кто мог бы обеспечить поддержку группы мажоритарщиков для ПР.

“Наверное, нет смысла Партии регионов запирать вертикаль власти и выдвигать своего тяжеловеса на должность спикера, потому что рано или поздно неудовлетворенность парламентом будет, и это, в первую очередь, отразится на фигуре спикера. Поэтому должен быть козел отпущения, то есть громоотвод, который бы позволил, мягко говоря, свалить все грехи на парламент, на спикера”, - сказал эксперт.

По словам А.Юркевича, было бы логично выбрать схему, при которой “спикером стал бы независимый, равноудаленный от Партии регионов и от олигархических структур какой-то сильный политик, и это полностью мог бы быть амбициозный, сильный политик Петр Порошенко, который бы привнес достаточную независимость в парламент и мог бы обеспечить отсутствие давления на парламент со стороны большинства или оппозиции”.

По мнению А.Юркевича, “в то же время Порошенко могут связывать с большим капиталом, поэтому вполне возможно, что это мог бы быть какой-то другой кандидат-мажоритарщик, который имеет политический опыт, в частности, Сергей Мищенко, поскольку он равноудален и от капитала, и от политических сил” (народный депутат, который вышел из фракции «БЮТ-Батькивщина» из-за несогласия со своим местом в избирательном списке. На этих выборах он прошел в парламент в мажоритарном округе как самовыдвиженец - УНИАН).

Эксперт считает, что первым заместителем спикера мог бы стать представитель Партии регионов, а заместителем - представитель КПУ.

В то же время А.Юркевич отметил, что такой вариант является менее вероятным. По его словам, более вероятным является вариант, при котором Партия регионов “пойдет на замыкание вертикали власти”, то есть на избрание спикера от ПР.

Как считает директор GMT GROUP Анатолий Луценко, “ни Лавринович, ни Тигипко, как субъекты политического процесса, на сегодняшний день, очевидно, не являются такими лицами, которые консолидируют в парламенте большинство”.

По его словам, “на них есть очень много разных влияний, связанных с пребыванием в правительстве, с ориентацией на те или иные финансово- промышленные группы”.

А.Луценко добавил, что наиболее логично было бы Партии регионов “поставить на спикера-тяжеловеса, а должность первого вице-спикера и просто вице-спикера распределить между теми мажоритарщиками, которые поддерживают такой тандем”.

На уточняющий вопрос, кого он имеет в виду под тяжеловесами из Партии регионов, эксперт ответил, что это, в частности, Андрей Клюев и С.Тигипко. При этом он отметил, что сегодня нецелесообразно называть какие-либо фамилии, потому что даже в Партии регионов еще не определились со схемой руководства в парламенте и с кандидатурами.

По мнению А.Луценко, сложной схемой для власти было бы привлечь максимально оппозицию в президиум ВР, отдать должность спикера оппозиции, должность первого вице-спикера – Партии регионов, а кого-то из мажоритарщиков избрать заместителем председателя ВР.

«Это была бы очень красивая игра, которая бы затянула одного из будущих конкурентов Януковича на президентских выборах в систему спикерства, а мы знаем, что в украинской истории ни разу спикер ВР априори никогда не становился Президентом, потому что он олицетворяет весь негатив, который отражает отношение людей к парламенту», - сказал А.Луценко и добавил, что такой сценарий маловероятен.

Он считает, что “должность спикера в ВР – это, скорее, демонстрация силы для Партии власти”.

По словам А.Луценко, также маловероятно, чтобы кто-то из оппозиции, кто претендует на президентское кресло, пойдет на должность спикера, поскольку это значит, что “этот человек сжег бы себя как кандидата в президенты”.