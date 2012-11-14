Компания Novo Nordisk предоставит Украине оборудования для экспресс-анализа гликированного гемоглобина у больных диабетом

Киев. 14 ноября. УНИАН. Сегодня - во Всемирный день борьбы с диабетом - компания Ново Нордиск (Дания) заявила о намерении передать Украине медицинское оборудование для экспресс-анализа гликированного гемоглобина (HbAlc) у больных сахарным диабетом (СД).

Как заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор представительства Ново Нордиск в Украине Александр Бойко, датская компания окажет масштабную гуманитарную помощь коммерческой стоимостью более 2 млн дол.

«Это будет оборудование для экспресс-анализа гликированного гемоглобина и тестов к ним. Мы планируем передать через Международную диабетическую ассоциацию Украины тысячу анализаторов и 100 тысяч тестов. Эта гуманитарная акция проводится при поддержке Посольства Дании в Украине и лично посла господина Микаэля Борг-Хансена», – отметил А.Бойко.

Он отметил, что благодаря этому медицинскому оборудованию даже в самых отдаленных уголках Украины можно будет сделать экспресс-тест гликированного гемоглобина, и подчеркнул, что анализаторы планируется размещать именно в кабинете врача.

«Оборудование очень простое для применения. Благодаря этой гуманитарной помощи практически каждый второй больной сахарным диабетом, который принимает инсулин, сможет сделать тест. Снижение гликированного гемоглобина на один процентный пункт существенно снижает риск развития осложнений», - сказал А.Бойко.

Главный внештатный специалист Минздрава Украины по эндокринологии Николай Гульчий, поблагодарив за помощь, подчеркнул, что на сегодняшний день анализаторы для определения гликированного гемоглобина есть только в областных центрах страны.

«Теперь помощь будет приближена к самому больному. В каждом районе эндокринолог будет иметь анализатор. При обращении больного к эндокринологу врач сразу сможет сделать анализ и определить гликированный гемоглобин. Поэтому это очень большая помощь», - сказал Н.Гульчий.

Главный эндокринолог подчеркнул, что на сегодня гликированный гемоглобин - это основной показатель в мире для определения эффективности лечения сахарного диабета, по которому измеряются средние показатели состояния сахарного диабета в той или иной стране.

«Я надеюсь, что такая помощь даст возможность создать системный сбор данных по состоянию больных сахарным диабетом в Украине», - сказал Н.Гульчий, добавив, что в нашей стране есть проблема недовиявления таких больных.

«Пациенты обращаются к врачу через 7-8 лет, уже с осложнениями – ретинопатией, трофическими язвами, сердечно-сосудистыми болезнями. В то же время повышенный уровень сахара можно во многих случаях откорректировать без лекарств», - сказал врач, подчеркнув важность профилактики сахарного диабета и актуальности раннего выявления болезни.

Член-корреспондент НАН Украины, президент Ассоциации эндокринологов Украины, директор Института эндокринологии и обмена веществ им. В.Комисаренко НАМН Украины профессор Борис Маньковский заявил, что цифры статистики относительно больных сахарным диабетом и показателей смертности в Украине далеки от истины.

«Официальные цифры – более одного миллиона двухсот тысяч людей с диабетом в Украине - учитывают только обнаруженных и зарегистрированных больных К сожалению, мы не можем точно сказать, сколько людей умирает из-за диабета. Больные сахарным диабетом умирают и в нашей стране, и во всем мире. И, к сожалению, очень часто умирают. Каждые семь секунд в мире диагностируется 2 новых случаи диабета и один человек умирает из-за осложнений сахарного диабета. Это мировая статистика», - отметил Б.Маньковский.

По его убеждению, выявление болезни требует активных усилий не только со стороны врачей - каждый человек должен знать о симптомах, факторах риска по сахарному диабету, который является ведущей причиной слепоты, почечной недостаточности. Риск людей с сахарным диабетом умереть от инсульта и инфаркта от 2 до 6 раз выше, риск ампутаций - в 10-15 раз выше, чем у людей без диабета.

В свою очередь А.Бойко отметил, что компания Novo Nordisk является мировым лидером в сфере борьбы с сахарным диабетом.

«Компания насчитывает почти 90 лет истории и социальной ответственности. Уже 20 лет - на рынке Украины. Кроме высококачественных препаратов, Ново Нордиск вместе с партнерами разрабатывает и внедряет программы, позволяющие улучшить ситуацию с диабетом и достичь изменений для повышения качества жизни пациентов с диабетом», - отметил А.Бойко.

По его словам, готовится к подписанию меморандум с Министерством здравоохранения Украины относительно актуальных проблем сахарного диабета.

«В социально-экономическом плане (благодаря экспресс-тесту и, соответственно, своевременно откорректированной терапии) удастся снизить инвалидизацию, продлить жизнь больным. Семьи, в которых есть больные с диабетом, получат здоровых членов семьи, а государство - работоспособных граждан и значительную экономию средств на лечение осложнений сахарного диабета», - сказал А.Бойко.

Ссылаясь на европейские исследования, А.Бойко подчеркнул, что, по меньшей мере, 55% средств, которые выделяют больным сахарным диабетом, идут на лечение осложнений.

В ходе пресс-конференции А.Бойко вместе с послом Дании в Украине М.Борг-Хансеном вручил президенту Международной диабетической ассоциации Украины Людмиле Петренко сертификат на гуманитарную помощь от компании Novo Nordisk.