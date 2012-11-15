Рабен Украина открыла новое направление услуг по морским контейнерным и авиа перевозкам

Компания Рабен Украина начала активную работу по организации морских контейнерных и авиа перевозок. Таким образом, клиенты Компании Рабен Украина получили доступ к полноценному пакету логистических услуг: перевозки внутри страны и по всему миру, таможенное оформление и хранение на таможенном складе, длительное хранение и складское администрирование, а также комплексное логистическое обслуживание свежей продукции.





Новое направление включает морской фрахт в составе контейнерных (FCL) и сборных (LCL) грузов, а также регулярные авиа перевозки по системе «от двери к двери».

Услуги предоставляются в сотрудничестве с компанией Raben Sea&Air, непосредственно специализирующейся на организации мультимодальных перевозок по всему миру. Благодаря ресурсам Raben Sea&Air и собственным мощностям Рабен Украина может осуществлять поставки через все крупные морские и авиа порты европейского региона из всех континентов земного шара, в частности, с Дальнего востока. И все это с присущим компании Рабен высоким уровнем качества и по адекватной цене.

«Клиент может заказать небольшую партию груза со склада в Шанхае, и мы доставим его авиа транспортом в Борисполь, или в составе сборного груза морским транспортом в Одессу или Гданськ. Это может быть целый контейнер из Мумбая (Индия), который будет деконсолидирован, например, на нашем складе в Гданьске и доставлен в Украину. После таможенное оформления груза мы обеспечим его адресную дистрибуцию в регионы. Другими словами, мы способны взять на себя всю логистическую цепочку товара, начиная от склада производства в Китае и непосредственно до торговой полки в розничном магазине областного центра Украины»,- объясняет Даниил Попович, менеджер отдела морского и авиа фрахта компании Рабен Украина.

Принцип единого окна в предоставлении логистических услуг позволяет оптимизировать затраты времени и финансов, что напрямую влияет на уменьшение транспортно-логистической составляющей себестоимости продукции. При этом, постоянно растущий показатель капитализации компании Рабен Украина гарантирует возможность выполнения её обязательств перед Клиентом, невзирая на многочисленные объективные риски данной отрасли.

«Мы ставим перед собой более высокие стандарты собственной эффективности и предлагаем логистические решения, которые обеспечат максимальную выгоду нашим Клиентам. Надежность предоставляемого сервиса – это то, во что Компания инвестирует вне зависимости от изменений внешней среды», - говорит Борис Хруслов, директор Рабен Украина.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Анна Хоменко, Специалист по маркетингу Рабен Украина, тел. +38(067) 50-12-206, e-mail: Anna.Khomenko@raben-group.com