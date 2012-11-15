На горячую линию ОПОРЫ "Защити свой голос" обратились более 2 тысяч граждан по поводу нарушений избирательного законодательства

Киев. 15 ноября. УНИАН. На горячую линию Гражданской сеть ОПОРА "Защити свой голос" обратились 2 тысячи 341 гражданин по поводу нарушений законодательства во время избирательной кампании и в день выборов народных депутатов Украины 28 октября.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор просветительской кампании "Защити свой голос" София Мельник.

"Наибольшее количество обращений - 29% - касались злоупотреблений админресурсом, 28% - нарушения правил агитации, 16% - подкупа избирателей, 10% - неверных списков избирателей и манипуляций с ними, 9% - неэффективности работы участковых избирательных комиссий, 2% - отказа о включении в списки в день голосования, а 6% обращений касались других злоупотреблений", - сказала С.Мельник.

По ее словам, наибольшее количество обращений поступило из Киева и Киевской области, а также из Винницкой области. "На горячую линию обращались не только с сообщениями о нарушениях, но и за консультациями", - добавила она.

С.Мельник также сообщила, что в рамках просветительской кампании активисты ОПОРЫ распространили 225 тысяч постеров о видах нарушений избирательного законодательства.

Гражданская сеть ОПОРА проводила просветительскую кампанию "Защити свой голос" при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине, Канадского агентства международного развития и Министерства иностранных дел Норвегии.