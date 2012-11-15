Презентация нового Пежо 408 в «ВиДи Авеню»

23 ноября 2012 года, в 19.00 в официальном дилерском центре Пежо «ВиДи Авеню» состоится торжественная презентация обновленного седана Peugeot 408. В программе мероприятия: фуршет, зажигательные сеты от диджея Alex Nademski, конкурсы для взрослых и маленьких автолюбителей. Каждый гость мероприятия примет участие в розыгрыше сертификатов «Автогражданка» от СК «ВиДи Страхование»*. Обращаем внимание, что гости презентации смогут записаться на тест-драйв новинки, который состоится 24 и 25 ноября в «ВиДи Авеню».

23 ноября 2012 г., в 19.00 на «красной дорожке» официального дилерского центра Пежо «ВиДи Авеню» будет представлен обновленный седан Peugeot 408. Во время презентации шоу-рум дилерского центра наполнит романтическая атмосфера Франции – изысканный фуршет, музыкальное сопровождение от диджея Alex Nademski, забавные шаржы для гостей, а также возможность понаблюдать за работой профессионального художника, создающего на холсте образ автомобиля мечты. Все это настроит гостей мероприятия на знакомство с главным героем торжества – универсальным стильным красавцем, истинным французом Peugeot 408.

Элегантную внешность и классическую сдержанность представителя легендарного бренда подчеркивают высокотехнологичные решения, безопасность и надежность, гарантирующие уверенность на дороге и комфорт водителя. Этот автомобиль нового поколения, созданный с учетом международного опыта Peugeot, специфики климата и дорожных условий Украины, обладает отменными техническими характеристиками и рядом практичных эргономических решений. Рекордная длина в классе (4,690 м) и большая колесная база (2,71 м) позволили расширить пространство для задних пассажиров, обеспечивая им больше комфорта. Объем багажника составляет 560 литров. Большая ширина (1,815 м) и высота (1,505 м) кузова повышают уровень безопасности и выводят Peugeot 408 в лидеры среди автомобилей с просторным салоном.

Новый седан Peugeot 408 представлен в трех традиционных уровнях комплектации: Access, Active и Allure. Базовая комплектация уже включает в себя необходимый набор средств активной и пассивной безопасности, а также: кондиционер; противотуманные фары; передние стеклоподъемники; современную систему АБС с электронным распределением тормозных усилий; систему экстренного торможения; две фронтальные подушки безопасности. Стартовая цена автомобиля составит – от $18 640** за базовую версию Access.

Обращаем внимание, что для удобства Клиентов в «ВиДи Авеню» действуют специальные условия кредитования на покупку автомобилей Peugeot 408 от ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»:

Официальный дилерский центр Peugeot «ВиДи Авеню» входит в состав первого в Украине Города Автомобилей «ВиДи АвтоСити».На сегодняшний день «ВиДи АвтоСити» - это объединение четырнадцати дилерских центров в Киеве и Одессе общей площадью 50 000 кв. метров. Это более 100 моделей разных марок, это свыше 150 сервисных постов, которые обслуживают до 470 автомобилей в день. Это полный комплекс услуг, включая тест-драйв, покупку авто, страхование, лизинг, кредит, trade-in («обмен» автомобиля с пробегом на новый с доплатой разницы стоимости), официальный сервис, аксессуары и запчасти. Это единая Программа Лояльности «ВиДи АвтоСити», которая дает Клиентам возможность пользоваться скидками на обслуживание автомобиля, покупку аксессуаров и запчастей, а также получать дополнительные привилегии в любом дилерском и сервисном центре Киева и Одессы, входящем в состав Города Автомобилей. «ВиДи АвтоСити» - это премиальное обслуживание во всем. Это настоящий Город Автомобилей

Официальный дилерский центр Peugeot «ВиДи Авеню»

Город Автомобилей. «ВиДи АвтоСити»

ул. Большая Кольцевая, 60

Софиевская Борщаговка, г. Киев

www.peugeot-vidi.com.ua

Т.+38 044 591-30-00