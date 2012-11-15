Донецкая область почти за 3 года сэкономила 13,5 млрд грн за счет реализации программы энергоэффективности

Киев. 15 ноября. УНИАН. Один из крупнейших индустриальных регионов страны - Донецкая область за последние 2 года и 9 месяцев сэкономила за счет реализации программы энергоэффективности более 4,2 млн тонн условного топлива на сумму свыше 13,5 млрд грн.

Об этом сегодня, 15 ноября, в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили представители проекта, который осуществляется в рамках немецко-украинского проекта «Энергоэффективная и направленная на уменьшение изменений климата модернизация промышленности в Донецкой области».

«Проект уже реализуется в 3 пилотных компаниях Украины в Донецкой области», - сказал руководитель проекта немецкой правительственной компании GIZ Бенедикт Таннер.

«Этот проект демонстрирует, что внедрение системы энергетического менеджмента может непрерывно снижать удельный расход энергии и затраты на энергию и уменьшить выбросы парниковых газов», - отметил он.

Он подчеркнул, что программа финансируется Министерством охраны окружающей среды Германии.

«Основная фаза проекта предусматривает внедрение системы энергетического менеджмента, соответствующего международному стандарту ISO 50001 в пилотных предприятиях», - сказал Б. Таннер

Справка УНИАН. GIZ - федеральное учреждение, которое поддерживает Правительство Германии в сфере международного сотрудничества ради стабильного развития и образования.

В Украине GIZ действует по поручению четырех немецких министерств и Европейского Союза. В центре внимания организации вопросы, связанные с экономическим развитием, энергоэффективностью, и профилактика СПИДа.